Sorteo de la Champions League: Duro camino para PSG y Real Madrid, mientras Barça tuvo más fortuna

El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrán caminos complicados en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado en Mónaco, donde el FC Barcelona resultó más afortunado.
Por segundo año, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo, con los exfutbolistas Kaká y Zlatan Ibrahimovic en el escenario como colaboradores del proceso.
De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.