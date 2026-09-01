Enzo Fernández dejó el Chelsea y llega al City por 146 millones de euros: entra al top de los más caros en la historia

El mediocampista argentino Enzo Fernández jugará en el Manchester City, luego de que los Citizens llegaran a un acuerdo con el Chelsea este martes 1 de septiembre de 2026, siendo el último día del mercado de fichajes del fútbol europeo, según detalló la prensa británica.
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El traspaso del internacional albiceleste, que es pieza clave de su selección y el club británico, de 25 años, ascendería a 125 millones de libras (aproximadamente 146 millones de euros o 167 millones de dólares), de acuerdo con las versiones periodísticas.