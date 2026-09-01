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Doblan recompensa a $100 millones para esclarecer la muerte de la niña Michel Dahiana en Buriticá, Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón acompañó a los familiares de la menor de 6 años hallada sin vida este lunes, y les expresó su solidaridad. Familiares y comunidad claman por justicia.

  • Michel Dayana fue encontrada sin vida en la tarde de este lunes en zona rural de Buriticá. Había desaparecido desde el pasado lunes 24 de agosto, a las 10 de la mañana. Foto Cortesía.
    Michel Dayana fue encontrada sin vida en la tarde de este lunes en zona rural de Buriticá. Había desaparecido desde el pasado lunes 24 de agosto, a las 10 de la mañana. Foto Cortesía.
  • El gobernador Andrés Julián Rendón, anunció este martes, en las exequias de la menor que doblarán a 100 millones de pesos el valor de la recompensa por información que permita esclarecer la muerte de la niña. Foto: Cortesía
    El gobernador Andrés Julián Rendón, anunció este martes, en las exequias de la menor que doblarán a 100 millones de pesos el valor de la recompensa por información que permita esclarecer la muerte de la niña. Foto: Cortesía
  • las autoridades departamentales anunciaron que todos los esfuerzos están encaminados en dar con el o los responsables del crimen.
    las autoridades departamentales anunciaron que todos los esfuerzos están encaminados en dar con el o los responsables del crimen.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Hoy es un día triste en Colombia. La desaparición y posterior hallazgo, sin vida, de Michel Dahiana Henao Chavarría, de tan solo 6 años, ha generado la indignación y preguntas sobre las causas de su muerte.

En medio del dolor, las autoridades departamentales anunciaron que todos los esfuerzos están encaminados a esclarecer los hechos.

La primera medida fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón este martes, durante las exequias de la menor, en Buriticá. Desde allí, confirmó que doblarán a 100 millones de pesos el valor de la recompensa por información sobre la desaparición y posterior muerte.

El gobernador Andrés Julián Rendón, anunció este martes, en las exequias de la menor que doblarán a 100 millones de pesos el valor de la recompensa por información que permita esclarecer la muerte de la niña. Foto: Cortesía
El gobernador Andrés Julián Rendón, anunció este martes, en las exequias de la menor que doblarán a 100 millones de pesos el valor de la recompensa por información que permita esclarecer la muerte de la niña. Foto: Cortesía

Michel Dayana fue encontrada sin vida en la tarde de este lunes en zona rural de ese municipio, en el Occidente antioqueño. El hallazgo se produjo en el sector La Aguacatala, a media hora del barrio Cristo Rey, donde la menor desapareció el pasado lunes 24 de agosto, a las 10 de la mañana. Las autoridades aún no establecen plenamente las causas del fallecimiento de la menor de edad.

“Nosotros estamos hoy aquí, no solo haciendo honor al profundo dolor que este hecho tan lamentable nos ha generado, sino además diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad”, dijo.

las autoridades departamentales anunciaron que todos los esfuerzos están encaminados en dar con el o los responsables del crimen.
las autoridades departamentales anunciaron que todos los esfuerzos están encaminados en dar con el o los responsables del crimen.

La información preliminar da cuenta de que la menor salió de su casa tras brincar un muro y pasó por una vivienda en la que funciona una huerta, según los registros de una cámara de seguridad. Después de eso se perdió todo rastro de la pequeña, hasta su hallazgo este lunes.

Hasta con 10 drones y cámaras de seguridad públicas y privadas, así como el apoyo de perros de búsqueda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta, se desató una intensa búsqueda por el municipio y aledaños, pero fue infructuosa.

“Esta es una situación muy dolorosa. La familia necesitaba sentir todo el cariño, la solidaridad de todos nosotros, el gobierno de Antioquia”, concluyó Rendón Cardona.

Este martes a las 7:00 p.m. se hará una velatón en los municipios de Antioquia en honor a Michel Dahiana. El gobernador invitó a todos los ciudadanos a encender una vela, desde el lugar donde estén, por la pequeña. Además, fueron decretados tres días de duelo en el departamento por la muerte de la menor.

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