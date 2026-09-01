Fuerte pelea entre Cabal y Polo Polo: no se bajaron de “malagradecido” y “monotemática”

La exsenadora María Fernanda Cabal y el exrepresentante Miguel Polo Polo, alguna vez aliados cercanos en la política, vienen chocando en las redes sociales. La pelea se destapó por un trino del abogado Orlando Laudett. En él, le reclama a la abogada Giselle Rueda, nueva secretaria general del Ministerio de Cultura, por haberle dicho a Polo Polo “desagradecido” y “oportunista” por su apoyo a De la Espriella desde 2025, mientras hoy hace parte del Gobierno. “Bienvenida al club de los ‘desagradecidos’”, escribe Laudett. A ese comentario respondió la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “MUY malagradecido”, dijo.

El origen de la relación y por qué se rompió en las elecciones

La excongresista acompañó a Polo Polo en su proceso para llegar a la Cámara de Representantes en 2022. Esto, a pesar de que lo hiciera a través de la curul de comunidades afrodescendientes, no por el uribismo. Para las elecciones del 8 de marzo, Polo Polo perdió la reelección a esa curul ante el hoy representante Óscar Benavides, quien está lejos en el espectro político y hoy hace parte de la oposición al presidente Abelardo de la Espriella. Al parecer, se habrían distanciado por el apoyo temprano que tuvo Polo Polo a la candidatura de De la Espriella, cuando ni siquiera estaba definida la candidatura del Centro Democrático y Cabal tenía opciones de llevársela. Sin embargo, como se sabe, la elegida fue Paloma Valencia, en un proceso que ha sido cuestionado por Cabal.

La dura respuesta de Miguel Polo Polo a María Fernanda Cabal

Ante ese comentario, Polo Polo tampoco se quedó callado y dejó claro que no se arrepiente de su decisión temprana de apoyar a De la Espriella. “Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, sentenció Polo Polo. Después de que se desató la controversia por la respuesta de Cabal, que evidencia una relación que lleva rota varios meses, Polo Polo escribió otro mensaje en sus redes sociales. Aunque no la mencionó, es evidente que se refiere a ella. “Le faltó el respeto a (Iván) Duque llamándolo ‘gordo (sic)’. Dijo que era la heredera de Uribe y, cuando no ganó en su partido, se fue hablando mal de él. Se comprometió a apoyar a Paloma, no cumplió y también terminó hablando de ella”.

Cuestionamientos internos de Cabal al Centro Democrático

Cabal se ha referido a los comentarios de Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático, quien dijo que el partido “no es de derecha”. Además, como se dijo, ha sido crítica con los mecanismos internos del partido para elegirla como aspirante a la Casa de Nariño. “Yo no ayudé a construir durante 15 años un partido de derecha para que ahora algunos se avergüencen de decirlo. La vida, la familia, la libertad, la seguridad, la propiedad privada, la iniciativa empresarial y un Estado austero y limitado no son una utilería de campaña. Son nuestras banderas”, dijo Cabal en un mensaje publicado en X a principios de agosto. Le puede interesar: Cabal desafía a Uribe y a Paloma para abrirle paso a su nuevo partido. ¿Qué hay detrás de esa pelea?

Las acusaciones sobre Abelardo de la Espriella que distancian a la derecha

Volviendo al comentario de Polo Polo, este se refirió puntualmente a lo que habría sido una molestia por parte de Cabal cuando él decidió apoyar a De la Espriella. Incluso, mencionó comentarios despectivos que supuestamente habría hecho la exsenadora acerca del hoy presidente, con quien en público muestra una buena relación. “Cuando decidí apoyar a Abelardo, me llamó ‘desagradecido’, y en más de una ocasión se refirió a él en privado como ‘defensor de mafiosos’. Pero, al final, todos somos los malos y la única buena es ella. Cuando crees que el mundo entero te debe algo simplemente por ser tú, quizá vale la pena revisarse”, concluyó Polo Polo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: