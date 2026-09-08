Dominio absoluto: entrenadores españoles lideran la lista del Premio Johan Cruyff 2026 al mejor entrenador del mundo

Cinco pizarras técnicas disputarán el trono de los banquillos internacionales. France Football oficializó la nómina definitiva de candidatos al Premio Johan Cruyff 2026 —el Balón de Oro al mejor entrenador de la última temporada— con una abrumadora presencia de entrenadores españoles.
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Cuatro de los cinco profesionales seleccionados provienen de España, un hito que reaviva el debate sobre la supremacía de la escuela ibérica en el fútbol de élite: ¿superioridad absoluta o coincidencia dorada?