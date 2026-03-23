En vivo: Santa Fe (0)-(0) DIM; Ichazo, con dos atajadas, ya salvó al Poderoso

Después de su contundente triunfo contra Junior 2-0, partido en el que mostró solidez en sus diferentes líneas, Independiente Medellín buscará este domingo continuar con esa regularidad cuando visite a Santa Fe en juego correspondiente a la fecha 13 de la Liga Betplay 1-2026.

El cuadro antioqueño, que dirige Alejandro Restrepo, se ubica 14° en el torneo con 13 puntos, mientras que el elenco bogotano, que auspicia de local en El Campín, es 15° con 12 unidades.

De 226 encuentros que han disputado ambos conjuntos, El Cardenal ha ganado 82, el Poderoso se ha impuesto en 78 y suman 65 empates, con 304 goles a favor del cuadro capitalino y 300 del paisa.

Antes de iniciar el compromiso se le rindió tributo a Santiago Castrillón, jugador de las fuerzas básicas de Millonarios FC quien falleció el pasado tras sufrir un colapso en un partido en Bogotá,.

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Jhojan Torres, Maximiliano Lovera, Yílmar Velásquez, Omar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Mientras que el DIM alinea con Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Frank Fabra; Esneyder Mena, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra, John Montaño y Enzo Larrosa.

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