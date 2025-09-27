¡Le llegó la hora a Nacional! El Verde va por el fin de la maldición en casa ante Millonarios

El Atanasio Girardot se vestirá de clásico este sábado desde las 8:30 p.m. cuando Atlético Nacional reciba a Millonarios en un duelo que trasciende la tabla de posiciones: es una cita con la historia, con la memoria y con una herida abierta que ya se acerca a los siete años sin cicatrizar. La última vez que la hinchada verdolaga celebró un triunfo sobre el equipo embajador en Medellín por Liga fue en el segundo semestre de 2017, bajo la dirección técnica de Juan Manuel Lillo. Desde entonces, pasaron 11 partidos, ocho entrenadores y demasiadas decepciones. El Atanasio, inexpugnable para Millonarios, se convirtió en un territorio de frustraciones para los locales, alimentando un dominio azul que duele en el orgullo verdolaga. Puede leer: Nacional vs. Millonarios: la ficha que vuelve, el tema del técnico y el caso de Emilio Aristizábal

El encargado de intentar derribar la racha es Diego Arias, técnico interino del Verde, que llega con confianza tras la victoria 1-2 sobre Unión Magdalena en la jornada pasada. El exmediocampista, símbolo del club y campeón de Libertadores en 2016, sabe que este no es un partido cualquiera. Ganar significaría algo más que tres puntos: sería un bálsamo emocional para una hinchada que exige respuestas y que anhela volver a sentirse poderosa frente a uno de sus rivales históricos. “Los jugadores han estado súper dispuestos en los entrenamientos, con mucha ilusión de prepararnos bien para este duelo. Esperamos un marco muy lindo con nuestra gente y representar en la cancha toda esa pasión”, dijo Arias.

“Vivo este momento con muchas ganas, ilusión y pasión. Ojalá todo lo que hemos trabajado se refleje en la cancha y podamos superar a un gran rival como Millonarios”, agregó.

Así mismo, el estratega valoró la disposición del vestuario. “El grupo ha tenido mucha alegría para trabajar, apertura para mejorar, y eso nos permite llegar preparados a un juego difícil. Debemos estar atentos a lo que proponga el rival, pero confiar en nuestro juego”. Lea aquí: Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi por mutuo acuerdo: Diego Arias asumió como encargado Sobre el manejo del plantel, subrayó la importancia de la exigencia y la transparencia. “Los jugadores distinguen cuándo la exigencia es por capricho o porque los beneficia. Hemos encontrado muy buena recepción, tanto de los experimentados como de los jóvenes”. Finalmente, adelantó la actitud que espera de sus dirigidos ante el club capitalino. “Debemos ser muy agresivos en los momentos para presionar, estamos con nuestra gente y en nuestro estadio. Con balón, tenemos que tener convicción y decisión de querer ganar. Esperamos hacer una gran noche y celebrar juntos”.

Atlético Nacional ocupa la quinta posición con 20 puntos, a cuatro del líder Bucaramanga, y un triunfo lo dejaría más cerca de asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales. Para este duelo, Arias podría contar nuevamente con Marino Hinestroza, recuperado de una molestia física, además de la experiencia de figuras internacionales como David Ospina, William Tesillo, Andrés Román, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Alfredo Morelos.

Por su parte, Millonarios, dirigido por Hernán Torres, llega en la casilla 12 con 14 unidades. Viene de vencer 3-2 a Fortaleza, pero necesita sumar de a tres para acercarse al octavo lugar y revivir sus esperanzas de clasificación tras un inicio irregular que terminó con la salida de David González.

Ficha técnica