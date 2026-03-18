Trump tilda de “débil” a Joe Kent tras su renuncia y respalda guerra contra Irán

El ahora exfuncionario se convirtió en el miembro de más alto rango en abandonar la administración desde el inicio del conflicto , en una decisión que amplifica las divisiones dentro del propio gobierno. En su mensaje también reivindicó las banderas con las que Trump llegó al poder. “Apoyo los valores y las políticas exteriores con las que usted hizo campaña en 2016, 2020 y 2024 (...) usted comprendía que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que costó la vida a miles de estadounidenses y agotó la riqueza y prosperidad de nuestra nación” .

Joe Kent, quien encabezaba el Centro Nacional contra el Terrorismo , organismo adscrito a la Dirección de Inteligencia Nacional y creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 , presentó su renuncia con efecto inmediato tras semanas de reflexión. En su carta al presidente dejó clara su postura. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán . Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense” .

La renuncia de Joe Kent este martes se produjo en medio del gobierno de Donald Trump y en el contexto de la guerra contra Irán , abriendo un nuevo episodio de tensiones dentro de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Su experiencia personal atravesó buena parte de la carta. “Como veterano que fue desplegado 11 veces en combate y como esposo de una Estrella Dorada que perdió a su amada esposa Shannon en una guerra impulsada por Israel , no puedo apoyar enviar a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas americanas” , afirmó. Y cerró con un mensaje directo al mandatario: “Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y por quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Puede revertir el rumbo” .

En esa misma línea, Kent advirtió sobre lo que describió como una campaña de desinformación que habría influido en el rumbo de la Casa Blanca. “Altos funcionarios israelíes y miembros influyentes del ámbito estadounidense llevaron a cabo una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma de ‘América Primero’ y fomentó sentimientos a favor de la guerra para impulsar un conflicto con Irán” , escribió, al tiempo que comparó el contexto actual con los argumentos que antecedieron la guerra de Irak en 2003.

La respuesta desde la Casa Blanca llegó en cuestión de horas. Trump calificó a Kent de “muy débil en seguridad” y restó valor a su salida. “No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza”, afirmó durante una comparecencia en el Despacho Oval. El presidente reforzó su argumento al insistir en que “todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán”.

”Siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil”, dijo el presidente a periodistas en el Despacho Oval. ”Me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido”, pensó Trump cuando vio la carta de renuncia de Kent .

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, también salió al paso de la carta y aseguró que contenía “muchas afirmaciones falsas”. En particular, defendió la decisión de intervenir militarmente: “El presidente Trump tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos. Estas pruebas se recopilaron de muchas fuentes y factores. El presidente Trump nunca tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero por nada”.

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La renuncia se da en un contexto de creciente presión política. La guerra en Irán ya deja al menos 13 militares estadounidenses muertos y ha impactado el precio de la gasolina, factores que han intensificado el debate público en Estados Unidos. Algunas figuras cercanas al entorno del presidente han expresado reparos. El periodista Tucker Carlson respaldó la decisión de Kent y afirmó en una entrevista: “Joe es el hombre más valiente que conozco (...) deja un trabajo que le dio acceso a inteligencia relevante del más alto nivel”.

En el Congreso también surgieron reacciones diversas. El senador demócrata Mark Warner coincidió parcialmente con el exfuncionario al señalar que “no había pruebas creíbles de una amenaza inminente por parte de Irán que justificara precipitar a Estados Unidos en otra guerra”. Desde el ala republicana, el representante Don Bacon criticó sus declaraciones y cuestionó sus señalamientos hacia Israel.

Como jefe del NCTC, Kent trabajaba bajo las órdenes de la directora de Inteligencia Nacional, analizando y coordinando la respuesta a amenazas terroristas, y ejerciendo como principal asesor del presidente en materia de contraterrorismo.

El episodio también se conecta con tensiones más amplias dentro del movimiento político del presidente. El vicepresidente JD Vance ha expresado escepticismo frente a la intervención, aunque ha evitado profundizar en diferencias públicas. Trump, por su parte, ha defendido la ofensiva como parte de su visión de seguridad global y ha insistido en que impedir que Irán desarrolle armamento nuclear es un objetivo central.

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Kent, cercano a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, había abogado dentro del gobierno por una política exterior más moderada. Su salida se suma a otras renuncias motivadas por el conflicto, como la de Sameerah Munshi en la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, quien también cuestionó el papel de Estados Unidos en la guerra.

El impacto de esta dimisión trasciende el relevo en un cargo clave. La carta, las reacciones y las divisiones que deja al descubierto evidencian una discusión abierta en Washington sobre el rumbo de la política exterior, el peso de los aliados internacionales y el costo humano y económico de una nueva guerra en Medio Oriente.

*Con información de AFP

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