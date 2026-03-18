Gobierno de Senegal pidió investigar el retiro de título de Copa a su selección por “sospechas de corrupción”

El gobierno senegalés pidió este miércoles 18 de marzo una investigación internacional por “sospechas de corrupción” en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), después de que el organismo decidiera retirarle el título de campeón de la Copa de África de Naciones y concedérselo a Marruecos. Le puede interesar: Federación de Senegal apelará “decisión injusta” que le quitó título de la Copa de África La entidad anunció este martes por la noche su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0), aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo. “Senegal rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado”, declaró este miércoles Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, en un comunicado, a la vez que denunció una decisión “de una gravedad excepcional” y “groseramente ilegal”.

El país “solicita la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en el seno de los órganos dirigentes de la CAF”, prosigue el comunicado. “Además, Senegal utilizará todas las vías de recurso adecuadas, incluso ante las instancias jurídicas internacionales competentes, para que se haga justicia y se restablezca la primacía del resultado deportivo”, concluye el texto. En la final del 18 de enero, tras un penal concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego. Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego y, en medio del caos que se extendió a las gradas, el extremo marroquí Brahim Díaz falló un penal.

“¡Venid a buscarla! ¡Están locos!”: las reacciones de los jugadores senegaleses

En la prórroga, fue Senegal el que se impuso con un gol de Pape Gueye. La CAF justificó este martes por la noche su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN). Según este reglamento, si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso”. La federación senegalesa denunció una “decisión sin precedente e inaceptable que arroja el descrédito sobre el fútbol africano” e indicó que emprendería un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, “en el plazo más breve posible”. Por su parte, la federación marroquí celebró el miércoles una “decisión que va en la dirección del respeto a las reglas y a la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de competiciones internacionales”.

La disputa entre los jugadores de Senegal y Marruecos en la final de la Copa Africana. FOTO: AFP