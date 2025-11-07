DIM, sin mucho brillo, goleó 1-4 a los juveniles del Pereira y se montó en la punta de la tabla del Clausura

Algo quedó claro en la visita del DIM al Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas: el nivel de los futbolistas emergentes de El Poderoso dista mucho del que tienen aquellos jugadores que son titulares habituales.
El entrenador Alejandro Restrepo utilizó, en la capital del Risaralda, nueve jugadores que por lo general no inician los partidos. Los únicos titulares frecuentes eran Brayan León Muñiz y Jarlan Barrera. El resto, por lo general, han estado en el banco de suplentes durante los 19 encuentros que ha disputado el elenco rojo en el torneo Clausura.
Aunque el Medellín, que contó con el regreso a competencias del defensa central bogotano Kevin Mantilla –una de las contrataciones estelares del elenco paisa para el 2025 pero no había logrado jugar por una lesión de ligamentos cruzados el 12 de febrero pasado–, dominó el partido desde los primeros minutos, no fue muy superior a su rival.