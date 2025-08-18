“El Polaco” Francisco Fydriszewski fue el salvador del DIM en Pasto: los rojos volvieron a ganar en el Libertad después de una década

En el fútbol moderno no hay paciencia. Ahora los aficionados –y algunos directivos–, quieren resultados inmediatos, sin proceso. Por eso muchos pidieron, durante el torneo Apertura, la salida del delantero argentino Francisco Fydriszewski del DIM.
El argentino se demoró 21 partidos para marcar su primer gol. Sin embargo, en el cuadro rojo lo respaldaron y en la parte final del primer semestre marcó cinco tantos. Por eso Federico Spada, director deportivo del club, dijo que confiaban que este semestre sería el goleador del club.
“El Polaco” está cumpliendo. En el estadio Libertad de Pasto, donde el Poderoso no ganaba desde hace 10 años, Francisco se vistió de salvador en un juego que, al inicio, parecía complicársele al elenco antioqueño.