Colombia venció a Nueva Zelanda en Estados Unidos con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero

El técnico Néstor Lorenzo presentó varias novedades en el once titular.

    Colombia venció a Nueva Zelanda 2-1 en el duelo amistosos disputado en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
15 de noviembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia venció 2-1 a Nueva Zelanda, en Estados Unidos en duelo amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Colombia formó con Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerri Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Nueva Zelanda que es dirigida por Darren Bazeley, lo hizocon Max Crocombe; Bill Tuiloma, Finn Surman, Michael Boxall, Francis de Vries, Marko Stamenic, Joe Bell, Sarpreet Singh, Matthew Garbertt, Elijah Just y Kosta Barbarouses.

La selección abrió muy rápido el marcador, a los tres minutos con Gustavo Puerta, tras una acción de James Rodríguez que envió un balón para que Luis Díaz lo dejará pasar y Puerta rematara de media distancia.

Colombia terminó el primer tiempo con el marcador a favor y para la segunda parte, Nueva Zelanda igualó las acciones con Benn Old a los 80 minutos. Los oceánicos aprovecharon que Néstor Lorenzo hizo varios cambios para darle tiempo en campo a jugadores como Johan Carbonero, Kevin Castaño, Jorge Carrascal y Yáser Asprilla.

Precisamente Carbonero fue el encargado de marcar el segundo tanto de Colombia a los 87 minutos para el triunfo definitivo de la Selección.

Ahora, Lorenzo y su equipo se recuperarán para el segundo duelo amistoso de Colombia en Estados Unidos, que será ante Australia, el martes a las 8:00 de la noche, hora de nuestro país.

Reviva acá el minuto a minuto:

Minuto 90+5: Final del partido.

Minuto 90+4: Jorge Carrascal por poco y marca el tercero, tras una gran acción de Yáser Asprilla, pero salvó el arquero oceánico.

Minuto 87: Johan Carbonero marca para Colombia, aprovechando una salida del arquero.

Minuto 84: Acción de Nueva Zelanda, el remate se fue desviado.

Minuto 80: Gol de Nueva Zelanda, Benn Old, aprovechando un error en defensa de Colombia para puntear el balón y batir a Álvaro Montero.

Minuto 76: Cambio en Colombia, Salen Jhon Córdoba y Jhon Arias para el ingreso de Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Minuto 65: Cambios en Colombia; ingresan Kevin Castaño, Yaser Asprilla, Jorge Carrascal y dejan el campo James Rodríguez, Luis Díaz y Gustavo Puerta.

Minuto 57: Mattheuw Garbertt remató de media distancia y el lanzamiento se fue desviado.

Minuto 53: Acción de media distancia de James Rodríguez y el arquero Crocombe volvió a salvar a Nueva Zelanda.

Minuto 50: Llegada de Colombia Jefferson Lerma remató de media distancia.

Minuto 47: Acción de Colombia, se salva Nueva Zelanda.

Minuto 46: Jhon Lucumí ingresó por Carlos Cuesta para el segundo tiempo.

Minuto 45: inició el segundo tiempo del amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium.

Minuto 40: acción de Jhon Arias, y Nueva Zelanda se salva.

Minuto 39: gran acción de James Rodríguez y por poco Colombia celebra el segundo, el arquero Max Crocombe se elije como figura del primer tiempo.

Minuto 35: acción de Álvaro Angulo, de cabeza y el arquero de Nueva Zelanda alcanzó a salvar el tanto.

Minuto 28: remate de Kosta Barbarouses y Álvaro Montero alcanzó al salvar el lanzamiento al tiro de esquina.

Minuto 22: se detiene el partido para que atiendan a Carlos Cuesta, que se queja de un dolor en la mano derecho.

Minuto 19: Álvaro Montero salva a Colombia, y con mano cambiada saca el balón al tiro de esquina, en una llegada de Nueva Zelanda.

Minuto 12: acción de aproximación de Colombia, Jhon Córdoba y Luis Díaz, pero el remate se va al tiro de esquina.

Minuto 3: en la primera llegada Colombia se pone arriba en el marcador, con un remate de media distancia, de Gustavo Puerta, tras salida rápida en la que participaron James Rodríguez, Santiago Arias y Puerta en el remate.

Arrancó el duelo entre Colombia y Nueva Zelanda.

Ya se cumplen los actos de protocolo en Miami, para el duelo entre Colombia y Nueva Zelanda.

