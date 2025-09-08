Ya hay 19 Selecciones clasificadas al primer Mundial de 48 equipos, ¿cómo se disputará el repechaje?

Faltan poco más de nueve meses para el inicio de las eliminatorias Mundial 2026. La Copa del Mundo, que será la primera en la historia con 48 equipos clasificados, iniciará el 11 de junio del próximo año e irá hasta el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, que tendrá su sorteo el próximo 5 de diciembre.
Hasta el momento, de las seis confederaciones que pertenecen a la Fifa, han clasificado 19 selecciones: seis de Asia, seis de Suramérica, dos de África, una de Oceanía y los tres países anfitriones, que tiene la mitad de los cupos directos que le dieron a Concacaf para el torneo (les otorgaron seis, más dos por repechaje).