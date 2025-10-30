x

Soda Stereo anuncia concierto en Colombia: fecha, lugar y cómo comprar la entrada

La última vez que la banda argentina se presentó completa en el país fue en 2007, en el marco de la gira de conmemoración de sus diez años de separación. Conozca cuándo y dónde realizarán su concierto en Colombia.

  • La nueva gira de Soda Stereo comenzará en Argentina. FOTO Colprensa
El Colombiano
30 de octubre de 2025
bookmark

Desde septiembre, cuando se anunció que la banda argentina se presentaría en 2026 en su natal Buenos Aires, comenzaron a crecer las expectativas de si este show llegaría a otros países de Latinoamérica. Ahora está confirmado que sí y que Colombia es uno de ellos.

Lea: Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año de los Latin Grammy

Soda Stereo llegará el próximo 29 de mayo al Movistar Arena de Bogotá con su concierto Ecos. Este espectáculo reunirá a los tres miembros originales de una de las agrupaciones más importantes del rock en español: Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati, quien falleció en 2014 a causa de un paro respiratorio.

A pesar de su muerte, el vocalista de la banda estará presente en el concierto. Su voz e imagen serán recreadas digitalmente para proyectar en el escenario grabaciones de shows anteriores con el fin de rendirle un homenaje al artista. Pop Art, la productora a cargo del espectáculo, ha explicado que esto será más que un holograma y que la idea es vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología.

La última gira de Soda Stereo fue en 2007, cuando se presentaron en Latinoamérica y Estados Unidos para conmemorar los diez años de su primera separación. Esa fue la última vez que Gustavo, Charly y Zeta estuvieron juntos sobre el escenario y también la última ocasión en que vinieron a Colombia. Más tarde, en 2020, Alberti y Bosio realizaron el tour Gracias Totales, su primera presentación en vivo tras la muerte del cantante, cuyo debut fue en Bogotá.

Hace un mes, cuando se anunció el regreso de la banda, las boletas para el show en Buenos Aires se agotaron en menos de una hora. Debido a esto, los organizadores abrieron dos fechas más, y ahora revelan que habrá una gira completa que tendrá 10 conciertos entre marzo y agosto de 2026. Además de Argentina y Colombia, Soda estará en Chile, México y Perú.

¿Cómo comprar las boletas para el concierto de Soda Stereo en Colombia?

Las entradas para el concierto estarán disponibles en Tu Boleta y contarán con dos etapas de preventa. Una será el 1 de noviembre para clientes Movistar a partir de las 10:00 a.m., y otra para clientes Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV. Villas) se realizará el 3 de noviembre también desde las 10:00 a.m.

Por su parte, la venta general será el 5 de noviembre desde las 10:00 a.m. y el precio de las entradas va desde 129.000 hasta 429.000 pesos más servicio.

Siga leyendo: Morat hará su debut en Coachella 2026: la banda llegará al festival de música más importante

