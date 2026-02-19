Por norma de Conmebol, Edwin Cardona se convierte en la primera baja de Nacional ante Millonarios por Sudamericana

El club Atlético Nacional ya enfrentaría una de sus bajas importantes para el partido del próximo 4 de marzo por Copa Sudamericana ante Millonarios. Diego Arias no podrá contar en su nómina con el volante Edwin Cardona.

En una llave a partido único donde se define el paso a la fase de grupos de La otra mitad de la gloria continental, el cuadro verdolaga deberá prescindir de la magia del volante antioqueño, así lo dicta una norma de la Conmebol, máximo ente del fútbol suramericano.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de Conmebol, “cualquier suspensión por partidos (...) que no se haya cumplido íntegramente al finalizar la competición durante la cual fue cometida la infracción, se extenderá a la siguiente competición de la misma categoría”.