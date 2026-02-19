Colombia Sub 20 perdió ante Brasil y su panorama en el Sudamericano se torna complejo

La Selección Colombia cayó en su segundo duelo del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 y las opciones para alcanzar el cupo al Mundial de Polonia en septiembre de este año se siguen agotando.
Ante Brasil, aunque trataron y lucharon desde el primer minuto, poco a poco se fueron debilitando con las malas decisiones de la árbitra venezolana Ana Méndez y el VAR el boliviano Jorge Justiniano, que omitieron un penal contra Maithé López, una falta de roja contra la misma jugadora y varias acciones en las que no mostró la tarjeta amarilla a pesar de las agresiones.
La opción más clara para las dirigidas por Paniagua se presentó, en el primer tiempo, a través de María Fernanda Viáfara, de cabeza, tras el cobro de un tiro de esquina, y la defensora nacional ganó por el aire y su cabezazo dio en el palo superior del arco y se fue por fuera.