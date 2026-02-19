Electrificadora de Santander, filial de EPM, anuncia inicio de huelga y activa plan de contingencia

Electrificadora de Santander (ESSA) comunicó al mercado, usuarios, acreedores e inversionistas el inicio de una huelga por parte del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia en Santander, al tiempo que reiteró que cuenta con planes de contingencia para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica.
La información fue divulgada a través de la Superfinanciera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.4.3.1 (numeral 1.3) del Decreto 2555 de 2010.
Le puede interesar: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal?