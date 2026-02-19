Electrificadora de Santander, filial de EPM, anuncia inicio de huelga y activa plan de contingencia

Electrificadora de Santander (ESSA) comunicó al mercado, usuarios, acreedores e inversionistas el inicio de una huelga por parte del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia en Santander, al tiempo que reiteró que cuenta con planes de contingencia para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica. La información fue divulgada a través de la Superfinanciera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.4.3.1 (numeral 1.3) del Decreto 2555 de 2010.



De acuerdo con la compañía, el pasado martes, 17 de febrero, recibió una comunicación suscrita por la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en Santander, mediante la cual se notificó el inicio de la huelga previamente aprobada por la asamblea general sindical, celebrada el 7 de febrero. La organización sindical informó que la huelga comenzará este viernes 20 de febrero, a las 7:00 a.m. La empresa, por su parte, señaló que, desde el momento en que se conoció la decisión inicial de la asamblea general sindical, activó y fortaleció sus planes de contingencia y continuidad del negocio. Estas medidas están orientadas a asegurar la operación del sistema eléctrico y la adecuada atención a los usuarios, priorizando las actividades críticas y esenciales para la prestación del servicio público de energía eléctrica.

ESSA recordó que el servicio de energía eléctrica tiene la condición de servicio público esencial. En ese contexto, reiteró su compromiso de garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro a todos sus usuarios, incluso durante el desarrollo de la huelga, sin perjuicio del respeto al derecho de asociación sindical y negociación colectiva de sus trabajadores.

Impacto financiero y operativo: la compañía descarta afectaciones materiales

A la fecha de publicación de la información relevante, la administración de ESSA considera que el inicio de la huelga no compromete la continuidad del servicio público de energía eléctrica; tampoco genera impactos materiales adversos en la situación financiera de la empresa y no afecta la liquidez ni el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La compañía aseguró que está preparada para atender esta coyuntura dentro de los marcos legales, técnicos y regulatorios aplicables. De manera paralela, ESSA informó que mantiene abiertos los canales de diálogo institucional con las autoridades competentes y con Sintraelecol, reiterando su disposición para continuar una negociación de buena fe que permita construir acuerdos sostenibles. La empresa recordó que, conforme a lo dispuesto en las normas, en cualquier momento durante la huelga podrá suscribirse un nuevo acuerdo colectivo que ponga fin al conflicto. Asimismo, si transcurren 60 días calendario sin que se alcance un acuerdo, ESSA y los trabajadores afiliados a Sintraelecol Santander podrán convenir otros mecanismos de composición, conciliación o arbitraje para dar por terminado el conflicto. Finalmente, ESSA indicó que continuará monitoreando de manera permanente la evolución de la situación e informará oportunamente cualquier hecho relevante a sus grupos de interés. La empresa reafirmó su compromiso con la transparencia, la responsabilidad empresarial y el bienestar de la comunidad, en medio del proceso sindical en curso.