Expofitness tendrá tres eventos masivos, entre ellos el Hyrox PFT

Este sábado y domingo en Plaza Mayor se vivirá la fiesta del deporte y la actividad física con la realización de Expofitness, que en su edición 13 tendrá dos eventos especiales; se trata del Hyrox PFT (Physical Fitness Test) y el Runn Expofitness, que se suman al ya tradicional Revolution Games como los eventos masivos más esperados. La programación, que arrancará a las 9:00 de la mañana este sábado y domingo, contará con una masiva presencia de deportistas locales, nacionales e internacionales, que, motivados por actividades como el Hyrox PFT (Physical Fitness Test), llegaron a Medellín para competir. Felipe Henao, gerente de Expofitness, mencionó que “esperamos que la derrama económica para este año crezca un 0.5% respecto a lo que se dio en las dos anteriores ediciones, en las que tuvimos un impacto económico de 3.3 millones de dólares por edición y un acompañamiento de 34.000 personas, que estarán en los eventos deportivos, exhibiciones y la rueda de negocios que contempla Expofitness”.

Este es uno de los ejercicios con los que se encontrarán los participantes en una de las estaciones de competencia en Expofitness. FOTO Cortesía: Expofitness

¿Qué es el Hyrox PFT (Physical Fitness Test)?

El Hyrox PFT (Physical Fitness Test), es una prueba de condición física diseñada para evaluar tu resistencia y fuerza. La prueba consta de una secuencia de seis ejercicios funcionales (carrera, burpees, zancadas, remo, flexiones y wall balls) que miden el nivel físico para categorizar al deportista en una de las categorías: Open, Pro y Dobles. Frank Valencia, representante para Colombia de Hyrox, explicó que, “nuestra marca empezó en Alemania con una idea simple: darle a las personas que se entrenan en gimnasios una competencia funcional en la que combinan carrera atlética con ocho pruebas básicas de movimiento, que son desarrolladas en circuitos; cada uno consta de un kilómetro de atletismo con un circuito de movimiento, y así sucesivamente hasta completar los ocho kilómetros”.

La competencia arranca con un kilómetro de atletismo, que se va combinando con otras actividades deportivas hasta completar los ocho kilómetros. FOTO Cortesía: Expofitness