Expofitness tendrá tres eventos masivos, entre ellos el Hyrox PFT

Este sábado y domingo se realizará la edición 13 de este evento deportivo.

  Los atletas tendrán una evaluación y una valoración con la que podrán competir en otros eventos Hyrox en el mundo, por ello serán categorizados, según su capacidad y tiempo de ejecución de las estaciones. FOTO Cortesía: Expofitness
    Los atletas tendrán una evaluación y una valoración con la que podrán competir en otros eventos Hyrox en el mundo, por ello serán categorizados, según su capacidad y tiempo de ejecución de las estaciones. FOTO Cortesía: Expofitness
  Este es uno de los ejercicios con los que se encontrarán los participantes en una de las estaciones de competencia en Expofitness. FOTO Cortesía: Expofitness
    Este es uno de los ejercicios con los que se encontrarán los participantes en una de las estaciones de competencia en Expofitness. FOTO Cortesía: Expofitness
  La competencia arranca con un kilómetro de atletismo, que se va combinando con otras actividades deportivas hasta completar los ocho kilómetros. FOTO Cortesía: Expofitness
    La competencia arranca con un kilómetro de atletismo, que se va combinando con otras actividades deportivas hasta completar los ocho kilómetros. FOTO Cortesía: Expofitness
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

Este sábado y domingo en Plaza Mayor se vivirá la fiesta del deporte y la actividad física con la realización de Expofitness, que en su edición 13 tendrá dos eventos especiales; se trata del Hyrox PFT (Physical Fitness Test) y el Runn Expofitness, que se suman al ya tradicional Revolution Games como los eventos masivos más esperados.

La programación, que arrancará a las 9:00 de la mañana este sábado y domingo, contará con una masiva presencia de deportistas locales, nacionales e internacionales, que, motivados por actividades como el Hyrox PFT (Physical Fitness Test), llegaron a Medellín para competir.

Felipe Henao, gerente de Expofitness, mencionó que “esperamos que la derrama económica para este año crezca un 0.5% respecto a lo que se dio en las dos anteriores ediciones, en las que tuvimos un impacto económico de 3.3 millones de dólares por edición y un acompañamiento de 34.000 personas, que estarán en los eventos deportivos, exhibiciones y la rueda de negocios que contempla Expofitness”.

Este es uno de los ejercicios con los que se encontrarán los participantes en una de las estaciones de competencia en Expofitness. FOTO Cortesía: Expofitness
Este es uno de los ejercicios con los que se encontrarán los participantes en una de las estaciones de competencia en Expofitness. FOTO Cortesía: Expofitness

¿Qué es el Hyrox PFT (Physical Fitness Test)?

El Hyrox PFT (Physical Fitness Test), es una prueba de condición física diseñada para evaluar tu resistencia y fuerza.

La prueba consta de una secuencia de seis ejercicios funcionales (carrera, burpees, zancadas, remo, flexiones y wall balls) que miden el nivel físico para categorizar al deportista en una de las categorías: Open, Pro y Dobles.

Frank Valencia, representante para Colombia de Hyrox, explicó que, “nuestra marca empezó en Alemania con una idea simple: darle a las personas que se entrenan en gimnasios una competencia funcional en la que combinan carrera atlética con ocho pruebas básicas de movimiento, que son desarrolladas en circuitos; cada uno consta de un kilómetro de atletismo con un circuito de movimiento, y así sucesivamente hasta completar los ocho kilómetros”.

La competencia arranca con un kilómetro de atletismo, que se va combinando con otras actividades deportivas hasta completar los ocho kilómetros. FOTO Cortesía: Expofitness
La competencia arranca con un kilómetro de atletismo, que se va combinando con otras actividades deportivas hasta completar los ocho kilómetros. FOTO Cortesía: Expofitness

En Expofitness la prueba consistirá en competencia que combinará una carrera de 8 kilómetros con ocho movimientos funcionales, tras la disputa de cada kilómetro los atletas llegarán a una estación para hacer una serie de ejercicios determinados.

Luego, al terminar la estación, los deportistas volverán a correr otro kilómetro y, al finalizar, llegarán a otro espacio con otra estación de actividades, así hasta completar los ocho kilómetros.

De acuerdo con lo expuesto por Frank Valencia, representante para Colombia de Hyrox, en varios gimnasios de la ciudad se ha implementado el plan de entrenamiento para que los atletas se preparen con miras al evento de Expofitness.

“Los participantes recibirán la clasificación de su categoría según su capacidad y tiempos y con esta certificación podrán participar en los eventos que tenemos en varias partes del mundo, como en Brasil, donde ya estamos con un evento internacional y la idea es seguir llegando a otros países como Colombia”, concluyó Valencia.

