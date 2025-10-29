Celebran natalicio de Diego Maradona con 24 horas de programación especial

Este jueves 30 de octubre se conmemora el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, quien nació el 30 de octubre de 1960 y, por ello, DSPORTS tendrá una programación especial para celebrar el natalicio del crack argentino. DSPORTS anunció que tendrá una programación especial durante 24 horas de documentales y programas especiales sobre la vida del 10 de la Selección Argentina. La programación se transmitirá a través del servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.



Entre los programas que prepararon anuncian contenidos específicos con los cuales se revivirá los momentos más emblemáticos de Maradona, sus inolvidables goles, sus historias de vida y las grandes gestas con la Selección Argentina, con los mundiales de México ‘86, Italia ‘90 y Estados Unidos ‘94. En la emisión también se tiene prevista una serie de documentales, películas, programas especiales y los partidos que marcaron la carrera del astro argentino, que serán transmitidas por DSPORTS (canales 610 y 1610 HD en el servicio satelital de DIRECTV) y en DGO.

Hay que recordar que Maradona, campeón del mundo con Argentina en México 1986, falleció el 25 de noviembre de 2020, y su muerte se convirtió en un escándalo, ya que los galenos que estaban a su cuidado fueron imputados por su muerte. Se ha dicho que Maradona estuvo en agonía, según dictamen de la autopsia que le realizaron a su cuerpo. En su momento, Mauricio Cassinelli, médico legista que examinó el cuerpo en la casa donde murió Maradona en la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires, sostuvo que “había signos de agonía en el corazón de Maradona”, tras la autopsia que se hizo en San Isidro. Cassinelli señaló que la agonía podría haber comenzado “por lo menos 12 horas” antes de la muerte del ídolo, que la autopsia fijó entre las 9 y 12 horas locales del 25 de noviembre de 2020.



