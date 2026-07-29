No para la ‘purga’ en las Fuerzas Militares; MinDefensa sacó a cinco coroneles

La salida de los oficiales ocurre en medio de cuestionamientos internos por las denuncias del general Rojas, lo que ha generado atención sobre los procesos de selección, ascenso y retiro dentro de la cúpula militar.

“Se trata de una dinámica habitual dentro de la organización institucional del Ejército Nacional, derivada de su estructura jerárquica y piramidal, que permite garantizar el relevo generacional, la movilidad en la línea de mando y la continuidad del desarrollo profesional de los oficiales, siempre en función de las necesidades del servicio y de los procesos de selección establecidos”, dio a conocer esa cartera.

El Ministerio aseguró que este tipo de movimientos hacen parte de la estructura jerárquica de las Fuerzas Militares y buscan garantizar el relevo generacional, la movilidad en la línea de mando y la continuidad institucional.

La cartera explicó que los cinco oficiales cumplieron el tiempo máximo de permanencia en su grado y, al no ser incluidos en el proceso de ascenso a coronel, pasaron a retiro conforme al régimen de carrera militar.

Ante las versiones que calificaron la decisión como una “barrida” dentro del Ejército, el Ministerio de Defensa negó que se trate de una purga o medida extraordinaria.

El general Rojas ha señalado públicamente a otros oficiales de alto rango que, según su versión, estarían relacionados con el supuesto montaje, entre ellos los generales Federico Mejía y Raúl Vargas.

Entre los oficiales retirados está el coronel Camilo Osorio, señalado por el teniente Fredy Acuña dentro de la denuncia sobre un presunto montaje contra el general Jhon Jairo Rojas.

El Ejército retiró a cinco tenientes coroneles mediante una resolución firmada por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, quien asumió temporalmente el cargo mientras el ministro Pedro Sánchez se encuentra ausente por motivos de salud.

A pocas semanas de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro está promoviendo una inusual barrida de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional nunca antes vista.

Expertos consultados señalan que lo normal es que al año sean llamados a calificar servicios entre 80 y 150 oficiales en esa institución, pero en los últimos tres meses se completó una cifra que abarcaría tres años. ¿Por qué lo hacen al final del mandato?

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EL COLOMBIANO tuvo acceso a 36 resoluciones del Ministerio de Defensa y el Ejército, expedidas entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026, con las cuales se notificó el retiro del servicio activo de 326 militares. De esos, uno salió por haber cometido el delito de abandono del servicio; 21 por solicitud propia; y la gran mayoría, 304, fueron llamados a calificar servicios.

Esta última figura implica que les aplicaron una modalidad de retiro con potestad discrecional, en la que el Estado no tiene la obligación de justificar al detalle el motivo de la salida del uniformado.

Del total de retiros, 153 son oficiales, es decir, de nivel gerencial, con poder de mando y toma de decisiones.

En apenas tres meses, el Ejército se deshizo de 24 coroneles, que contaban con más de 30 años de experiencia; de 50 tenientes coroneles, 70 mayores, dos capitanes, dos tenientes y cinco subtenientes.

En esa lista de oficiales superiores están el coronel Héctor Cely Torres, quien entre otros cargos estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Marte en el sur de Bolívar; el coronel Donny Preciado Sierra, excomandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº4 (Fudra) en Cauca; el coronel Óscar Moreno Gómez, excomandante de la Fudra N°8 en Arauca; el coronel Fever Martínez Garzón, excomandante de la Fudra N°10 en Guaviare; y el coronel Wilson Velandia Serrano, excomandante de la Fudra N°7 en el Bajo Cauca.

Estos cinco coroneles, en particular, lideraron durante el presente gobierno importantes unidades militares en áreas críticas del conflicto armado, combatiendo al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Ninguno estuvo más de un año en el cargo.

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También se fueron, entre otros, los coroneles José Ávila Ballén, excomandante de la Brigada 14 en el Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, y exdirector del Centro de Doctrina del Ejército; Eddy Cardona Restrepo, excomandante de la Primera Brigada en Boyacá; y Cristian Lesmes González, excomandante del Batallón de Infantería Mecanizado N°5 de la Segunda Brigada, en Barranquilla.

Entre los tenientes coroneles llamados a retiro se destacan Edward Murcia Villamil, que comandó el Batallón de Mantenimiento de Aviación N°1, en Bogotá; Yecid Rojas Guerrero, excomandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°2, en Barranquilla; y Angélica Guío Jaimes, quien fue asesora jurídica del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), creado para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc y atender los requerimientos de la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos.

En cuanto a los suboficiales, encargados de ejecutar las misiones operativas, logísticas y administrativas, en tres meses salieron 173 del servicio activo. La mayoría tenían el rango de sargento viceprimero (151), con capacidades de instrucción militar y mando de tropa en los territorios.

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“La salida de este personal es problemática, muchos son los comandantes de los pelotones, y quienes aplican directamente las tácticas en el campo de batalla, son los que dan la pelea”, comentó uno de los oficiales entrevistados.

Los siguen los soldados profesionales (13), sargentos segundos (4), cabos primeros (4) y un cabo tercero.

De acuerdo con las resoluciones estudiadas, estos funcionarios estaban repartidos en batallones de Inteligencia, Infantería, Artillería, Caballería, Ingenieros, Aviación y Logística; y también asignados a tareas administrativas.

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