No para la ‘purga’ en las Fuerzas Militares; MinDefensa sacó a cinco coroneles

El Ejército retiró a cinco tenientes coroneles mediante una resolución firmada por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, quien asumió temporalmente el cargo mientras el ministro Pedro Sánchez se encuentra ausente por motivos de salud.
Entre los oficiales retirados está el coronel Camilo Osorio, señalado por el teniente Fredy Acuña dentro de la denuncia sobre un presunto montaje contra el general Jhon Jairo Rojas.
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Según esa versión, Osorio habría impartido órdenes relacionadas con los hechos denunciados.
El general Rojas ha señalado públicamente a otros oficiales de alto rango que, según su versión, estarían relacionados con el supuesto montaje, entre ellos los generales Federico Mejía y Raúl Vargas.
Estas acusaciones deberán ser establecidas por las autoridades competentes.
Ante las versiones que calificaron la decisión como una “barrida” dentro del Ejército, el Ministerio de Defensa negó que se trate de una purga o medida extraordinaria.
La cartera explicó que los cinco oficiales cumplieron el tiempo máximo de permanencia en su grado y, al no ser incluidos en el proceso de ascenso a coronel, pasaron a retiro conforme al régimen de carrera militar.
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El Ministerio aseguró que este tipo de movimientos hacen parte de la estructura jerárquica de las Fuerzas Militares y buscan garantizar el relevo generacional, la movilidad en la línea de mando y la continuidad institucional.
“Se trata de una dinámica habitual dentro de la organización institucional del Ejército Nacional, derivada de su estructura jerárquica y piramidal, que permite garantizar el relevo generacional, la movilidad en la línea de mando y la continuidad del desarrollo profesional de los oficiales, siempre en función de las necesidades del servicio y de los procesos de selección establecidos”, dio a conocer esa cartera.
La salida de los oficiales ocurre en medio de cuestionamientos internos por las denuncias del general Rojas, lo que ha generado atención sobre los procesos de selección, ascenso y retiro dentro de la cúpula militar.