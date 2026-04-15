¡Ultimátum de Dimayor! No se permitirán estadios sin iluminación en la Liga Betplay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha tomado una medida radical para frenar el caos en la programación de la Liga BetPlay. A través de un comunicado anunció que no se permitirá que los clubes oficien como locales en estadios que no cuenten con un sistema de iluminación reglamentario.

La decisión surge tras una serie de inconvenientes eléctricos y fallas estructurales que han obligado a constantes cambios de última hora en el calendario. Los casos más recientes, que sirvieron como detonante, ocurrieron en el estadio Jaraguay de Montería y La Independencia de Tunja.

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El ente del fútbol profesional en Colombia dio a conocer que debido a reportes de fallas en el sistema de iluminación en Montería y revisiones técnicas pendientes en Tunja, la Dimayor se vio obligada a reprogramar los partidos de la Fecha 17 entre Jaguares vs. Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali para el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m.