No hubo revancha: DIM, con 10 jugadores, perdió con Santa Fe en la ida de cuartos de la Copa Betplay, ¿cuándo será la vuelta?

Una irresponsabilidad de Brayan León cambió el plan que tenía el técnico del DIM, Alejandro Restrepo, para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. La estrategia de presionar alto a los bogotanos para mantenerlos metidos en su área, mientras los “ahogaban” con un dominio absoluto del balón por parte del Medellín, salió a la perfección durante los primeros 25 minutos del encuentro. Sin embargo, la expulsión de León, hombre de carácter fuerte que, cuando se dedica a cumplir las funciones que le pide el entrenador dentro de la cancha, es fundamental en el funcionamiento del cuadro rojo, terminó perjudicando al equipo cuando las pulsaciones altas le ganaron y pareció jugar en contra de sus compañeros.

Corría el minuto 25 del partido. Baldomero Perlaza recuperó una pelota cerca de la mitad de la cancha. El balón quedó “en el aire”. León, que estaba a menos de un metro de distancia, pateó la esférica con fuerza y golpeó en la cara a César Meli, de Santa Fe. Inicialmente le sacaron amarilla. Sin embargo, Ricardo García llamó desde el VAR al central del encuentro, Álvaro Meléndez, para que revisara la jugada. La decisión disciplinaria cambió y León recibió tarjeta roja a los 28 minutos. Cinco minutos después, cuando el cronómetro marcaba 33, Christian Mafla anotó el 0-1 en favor del elenco capitalino, que visitaba el Atanasio Girardot por primera vez después de haber ganado la final del Apertura el 28 de junio.

Como aquella vez, los santafereños encontraron el gol en una jugada aislada, ajena a la dinámica del encuentro. Sin embargo, los bogotanos aprovecharon, contraatacando, los espacios que dejó el cuadro rojo en defensa. Lo mismo ocurrió en el inicio de la segunda parte, cuando Hugo Rodallega marcó el 0-2. Ese fue el primer gol del atacante de 40 años en el semestre, tras recuperarse de las cirugías a las que se sometió.

¿DIM estuvo cerca de lograr la remontada contra Santa Fe por Copa?

Por un momento dio la sensación de que Santa Fe dominaría el juego. Sin embargo, Medellín recuperó el control de la pelota y empezó a generar peligro en el área rival. En uno de esos acercamientos, Emanuel Olivera le cometió falta a Francisco Fydriszewski que el central, con ayuda del VAR, pitó como penalti.

El atacante argentino ejecutó. Weimar Asprilla, formado en las juveniles del DIM pero ahora arquero de Santa Fe, atajó el cobro. No obstante, el rebote quedó en los pies de “El Polaco”, que anotó de zurda. Después, Medellín tuvo opciones para seguir descontando, pero sus atacantes no las concretaron.