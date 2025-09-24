No hubo revancha: DIM, con 10 jugadores, perdió con Santa Fe en la ida de cuartos de la Copa Betplay, ¿cuándo será la vuelta?

Una irresponsabilidad de Brayan León cambió el plan que tenía el técnico del DIM, Alejandro Restrepo, para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. La estrategia de presionar alto a los bogotanos para mantenerlos metidos en su área, mientras los “ahogaban” con un dominio absoluto del balón por parte del Medellín, salió a la perfección durante los primeros 25 minutos del encuentro.
Sin embargo, la expulsión de León, hombre de carácter fuerte que, cuando se dedica a cumplir las funciones que le pide el entrenador dentro de la cancha, es fundamental en el funcionamiento del cuadro rojo, terminó perjudicando al equipo cuando las pulsaciones altas le ganaron y pareció jugar en contra de sus compañeros.