DIM, sin mucho entrenamiento, buscará el milagro de meterse a los playoffs ante Fortaleza, ¿a qué hora juegan?

En lo que resta del Apertura, el DIM tendrá que afrontar varias pruebas de fuego. Los rojos, dirigidos desde el martes por Sebastián Botero, no tienen margen de error para clasificar a los plaoyffs de la Liga en los dos encuentros que le restan.
Sin embargo, el primero será especialmente complejo. Este sábado, contra Fortaleza en el estadio de Ditaires, en Itagüí (8:30 p.m.), El Poderoso tendrá que buscar su mejor versión sin haber tenido mucho tiempo de entrenamiento bajo las órdenes de su nuevo cuerpo técnico.