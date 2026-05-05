Exclusivo | Partido DIM vs. Flamengo por Libertadores no se jugará a puerta cerrada: “Es totalmente falso lo que dicen en redes”

El encuentro entre el Medellín y Flamengo, válido por la fecha 4 del Grupo A de Libertadores, se disputará el jueves a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot.