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Exclusivo | Partido DIM vs. Flamengo por Libertadores no se jugará a puerta cerrada: “Es totalmente falso lo que dicen en redes”

El encuentro entre el Medellín y Flamengo, válido por la fecha 4 del Grupo A de Libertadores, se disputará el jueves a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot.

  • El delantero argentino Francisco Fydriszewski ha sido una de las figuras del Medellín en los juegos de Copa Libertadores. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El delantero argentino Francisco Fydriszewski ha sido una de las figuras del Medellín en los juegos de Copa Libertadores. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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El partido entre DIM y Flamengo no se jugará a puerta cerrada. El duelo válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programado para el jueves a las 7:30 p.m., sí contará con público en las tribunas del Atanasio Girardot.

Por redes sociales ha circulado la información de que, como consecuencia de la división entre hinchada, directivos y jugadores por la eliminación del equipo en la primera ronda de la Liga colombiana, así como el gesto grosero del máximo accionista del club, Raúl Giraldo, con los aficionados después del partido ante Águilas del domingo, desde el cuadro rojo habían presentado una solicitud a la Conmebol para que el encuentro se disputara a puerta cerrada.

Lea aquí: Raúl Giraldo renunció a ser el representante...

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