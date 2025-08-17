x

DIM buscará aprovechar su “buena racha” para ganar en Pasto después de diez años

El cuadro rojo suma tres victorias consecutivas en el torneo local. En lo que va de agosto no ha perdido.

El Poderoso visita al Deportivo Pasto (7:20 p.m.), en el duelo válido por la séptima jornada del Clausura. No gana en el Libertad desde 2015.

  • El delantero nariñense Ménder García, de 26 años, es uno de los futbolistas importantes en el planteamiento de Alejandro Restrepo. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Brandon Martínez González
Deportes

17 de agosto de 2025
El DIM de Alejandro Restrepo se ha vuelto experto en romper rachas negativas. El semestre pasado, en la tercera fecha de los cuadrangulares, le ganó a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla después de siete años (la última vez había sido en 2018). Con gol de Homer Martínez, se impuso 0-1.

Una jornada antes, los antioqueños hicieron lo propio contra el Deportes Tolima en Ibagué, donde no triunfaban desde mayo de 2019. El 4 de junio, con tantos de Francisco Fydriszewski, Léider Berrío y Brayan León Muñiz, ganaron 1-3 y rompieron una racha de seis años.

Este lunes, El Poderoso tendrá la oportunidad de acabar con una de las rachas más largas sin ganar como visitante: la que tiene desde hace 10 años en Pasto, la capital de Nariño. La última vez que el Medellín venció al cuadro volcánico en el estadio Libertad fue el 28 de febrero de 2015.

Aquel día, en duelo válido por la séptima fecha del Apertura de ese año, los antioqueños se impusieron 0-3 con tantos de Juan Caicedo, Hernán Hechalar y Juan Pérez. En esa jornada, el árbitro fue el vallecaucano Carlos Betancur. Este lunes, a partir de las 7:30 p. m., el encargado de impartir justicia será Nolberto Ararat, también nacido en el Valle del Cauca.

¿Será esta una señal de que puede llegar una victoria roja? No se sabe. Pero hay otra coincidencia con aquella más reciente en Nariño: este encuentro también es válido por la fecha 7 del torneo.

¿Cómo llegan los equipos al partido DIM vs Pasto?

El DIM ha caminado por buena senda en sus últimos partidos. En lo que va de agosto ha disputado tres encuentros: el primero contra Millonarios, el segundo ante Jaguares y el último frente a Llaneros. Todos los ganó. En los tres se impuso por marcador de 1-0. Sin embargo, dos de esos triunfos fueron como visitante, condición en la que ha conseguido sus mejores resultados este semestre. Solo contra Millonarios logró la victoria en el Atanasio Girardot.

En su última salida, contra Llaneros, la victoria llegó gracias a una anotación de Ménder García. El atacante, nacido en Tumaco, Nariño —quien ahora vuelve a su tierra natal—, festejó ese gol mostrando que ha recuperado su mejor nivel.

En el estadio Libertad, ante un Deportivo Pasto que viene de perder 0-1 frente a Envigado, espera ser titular y volver a marcar.

“Pasto, de local, por lo general intenta someter al rival desde el arranque con un juego directo y por las bandas. Además, son fuertes en balón parado. Seguro estarán dolidos por la derrota ante Envigado y buscarán ganarnos. Nosotros los analizamos y preparamos el juego para competir y seguir sumando”, aseguró Alejandro Restrepo.

Desde que llegó al DIM, el técnico se ha acostumbrado a acabar con “rachas negativas”. Los aficionados esperan que este lunes festivo también termine la década sin triunfos en Nariño.

