DIM, a tumbar el milagro de “los diablos rojos” para terminar primeros en Liga: esto es lo que debe ocurrir

Han pasado más de nueve años desde la última vez que el DIM terminó primero el “Todos Contra Todos” de la Liga. Fue en el primer semestre de 2016, cuando sumó 40 puntos y superó, por una unidad, a Atlético Nacional, segundo con 39.
Aquella vez el cuadro rojo resultó campeón del rentado local. Fue su último título. Después de eso, tuvo altibajos. En el segundo semestre de 2016 terminó la primera fase quinto. En 2017-1 fue segundo. En el segundo semestre de ese año no clasificó. En el 2018-1 terminó segundo, mientras que en el 2018-2 terminó quinto. Después tuvo cinco torneos consecutivos en los que se quedó fuera de los cuadrangulares, entre el 2019-1 y el 2021-2 (recordemos que en 2020, por la pandemia, solo se disputó un torneo en todo el año).