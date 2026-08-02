Martegani se adaptó a la altura y ahora le brinda “oxígeno” al juego del Medellín

Hace 17 días el técnico del DIM, Amaranto Perea, dijo que al futbolista argentino Agustín Martegani le estaba costando adaptarse a la altitud de Medellín. Algunos pensaron que su declaración era exagerada, pero no. Aunque quienes han vivido todo el tiempo entre las montañas de la capital de Antioquia no lo perciban, la ciudad tiene una altitud media que, para alguien que viene de estar en Buenos Aires, a 25 metros sobre el nivel del mar, dificulta su adaptación.
Entre mayor es la altitud, menos es la cantidad de oxígeno disponible. Adaptarse, en forma, puede llevar hasta un mes. En menos tiempo, Martegani se adaptó. El sábado, en la segunda victoria al hilo del Medellín en el Clausura 2026, lo demostró.