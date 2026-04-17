Tras la derrota en Brasil, el técnico del DIM admitió errores y la jerarquía de Flamengo

Deportivo Independiente Medellín sufrió una contundente derrota 4-1 frente a Flamengo en el estadio Maracaná, en un partido donde el conjunto brasileño impuso su jerarquía y potencia ofensiva. Tras el encuentro, el técnico Alejandro Restrepo analizó lo sucedido en rueda de prensa y reconoció las dificultades de su equipo para sostener el rendimiento ante un rival de máximo nivel continental.
Restrepo explicó que el DIM tuvo pasajes positivos, especialmente en el primer tiempo, pero no logró mantener ese nivel a lo largo del compromiso. “Siento que ese buen momento competitivo que tuvimos por pasaje, sobre todo en el primer tiempo, no lo pudimos sostener a lo largo del juego”, señaló el entrenador.