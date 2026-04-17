Así le ha ido a Nacional jugando a puerta cerrada: balance positivo antes de visitar a Pereira

Tras confirmarse que Atlético Nacional visitará al Deportivo Pereira en Yopal en un partido que se disputará a puerta cerrada, inevitablemente surge el recuerdo de cómo le ha ido al conjunto verdolaga en esta condición en los últimos años.
El antecedente más reciente data de 2024, cuando el equipo antioqueño afrontó varios compromisos sin público en el cierre de la fase del “todos contra todos” y en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En total, fueron seis partidos bajo esta circunstancia, con un balance invicto.