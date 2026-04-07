DIM recibe a Estudiantes y vuelve a la fase de grupos de la Libertadores 1.015 días después: ¿a qué horas y dónde verlo?

Han pasado 1015 días desde la última vez que el DIM jugó un partido de fase de grupos de la Copa Libertadores. Fue el 28 de junio de 2023, cuando El Poderoso visitó al Inter de Porto Alegre, brasileño, en la última fecha del Grupo B.
Desde entonces, los rojos vivieron la dualidad del fútbol a nivel internacional. En 2024 llegaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde perdieron con Lanús de Argentina por penaltis en el Atanasio. Ese duelo se disputó el 25 de septiembre de ese año y fue uno de los primeros de Alejandro Restrepo al frente del equipo paisa.