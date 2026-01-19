El Ídolo del DIM que anotó el gol que le dio su último título regresa al equipo, ¿qué rol cumplirá?

Han pasado casi diez años, pero en la retina de los aficionados del DIM sigue viva la imagen de la corrida de cerca de 100 metros, casi digna de velocista olímpico, que pegó el cartagenero Christian Marrugo la noche del 19 de junio del 2016 en el estadio Atanasio Girardot para marcar el tanto que le dio al cuadro rojo el último título de Liga que consiguió hasta el momento.
El volante, de 40 años, ya no juega fútbol profesional. Sin embargo, una década después de darle esa alegría a los aficionados de El Poderoso, regresará al equipo donde es ídolo. No para estar en las canchas, como ocurrió en 2022, cuando volvió para “su último baile” con el Medellín.