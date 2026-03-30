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Con el regreso de Yony González, estos son los convocados del DIM para enfrentar al América

Deportivo Independiente Medellín recibe este lunes 30 de marzo al conjunto escarlata en el Atanasio Girardot. El Poderoso está obligado a ganar para seguir soñando.

  • Medellín ha conseguido solo una victoria en cinco presentaciones como local por liga. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Medellín ha conseguido solo una victoria en cinco presentaciones como local por liga. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Tras una semana de descanso, el DIM vuelve a la competición contra América de Cali en condición de local. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se encuentran en una situación crítica en la Liga Betplay con tan solo 13 puntos en 12 compromisos, lo que deja al equipo en la décimoquinta (15) casilla del todos contra todos y le obliga a ganar (según los cálculos) 17 puntos de 21 que quedan en juego.

Para el duelo entre rojos, el Deportivo Independiente Medellín ya presentó sus convocados. La principal novedad en el “Rey de Corazones” es la vuelta del delantero Yony González, quien estaba lesionado y no juega desde el partido contra Millonarios del 1 de febrero de este año. El Rojo de la montaña también tiene grandes ausencias: Didier Moreno y Alexis Serna por sanción, mientras que Francisco “Polaco” Fydriszewski se ausenta por una lesión en el codo.

Estos son los convocados poderosos:

Por su parte, América de Cali llega a la ciudad de las flores con esperanza de reencontrarse con el triunfo tras el empate como local ante Llaneros el pasado domingo 22 de marzo. En su vuelta a casa, David González no contará con Jhon Murillo ni Dylan Borrero por decisión técnica. Estas son las fichas del escarlata para el duelo ante DIM.

¿Cúal es la posible alineación del Poderoso?

DIM: Ichazo (arquero)-- L. Chaverra, Ortíz, Mantilla (defensas)-- Mena, Fabra (carrileros)-- Perlaza, Loboa, Cataño (mediocampistas)-- Larrosa, Montaño (atacantes).

América: Fernandes (arquero)-- Castillo, Mosquera, Torres, Bertel (defensas)-- Escobar, Carrascal, Guzmán (mediocampo)-- Palacios, Lucumí, Ángel (delanteros).

El duelo entre rojos está programado para este lunes 30 de marzo. La pelota rodará a las 6:10 p.m. con transmisión de Win Sports +. El árbitro será José Ortiz de Norte de Santander.

Siga leyendo: James fue el gran sacrificado de los amistosos de Colombia: más nombre que presente. ¿Debe ser titular en el Mundial?

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