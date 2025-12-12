x

“Tenemos la oportunidad de ser campeones y queremos aprovecharla”: Alejandro Restrepo previo a la final de Copa

El cuadro rojo buscará su cuarto título de Copa. La última vez que los rojos ganaron un título fue en febrero del 2021.

  • El entrenador antioqueño Alejandro Restrepo ha llevado al Medellín a dos finales de Liga en el año y medio que lleva al frente de la institución. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
Han pasado casi cinco años desde la última vez que el DIM levantó un título. El 11 de febrero de 2021 el elenco rojo venció a Tolima en la final de la Copa BetPlay del 2020 se jugó ese día porque el calendario se atrasó por la pandemia, y se convirtió en bicampeón del torneo en un Atanasio Girardot sin público.

Desde entonces, El Poderoso jugó tres finales (2022-2, 2023-2, 2024-1). Todas fueron por Liga. No ganó ninguna. Por eso, los aficionados del Medellín esperan, el próximo miércoles, volver a ver a su equipo dar una vuelta olímpica. La última vez que lo hicieron fue el 6 de noviembre del 2019, cuando los rojos vencieron al Deportivo Cali en la final de la Liga. Después vino la pandemia y con ella una escasez de títulos que anhelan se termine.

¿Cómo se ha preparado el DIM para la final de Copa?

Pero bien dicen: no se puede ensillar el caballo, sin primero tenerlo. Antes de hablar de títulos, el DIM de Alejandro Restrepo debe enfocarse en el partido de ida de la final de la Copa 2025 que se juega este sábado (5:00 p.m), contra Atlético Nacional su rival de patio, en el Atanasio Girardot.

Entérese: “En Nacional hay que tomar decisiones, aunque duelan”: Óscar Quintabani analiza el presente del equipo verde en esta entrevista

Este será el séptimo enfrentamiento entre ambos equipos en 2025. En los seis restantes, Nacional ganó dos –los más recientes–, mientras que los otros cuatro resultaron en empates. Los equipos paisas son de los que mejor rendimiento han mostrado este año. La reclasificación lo ratifica. En esa tabla los rojos son segundo con 92 puntos, mientras que los verdolagas aparecen terceros con 88 unidades.

Por eso se espera una final cerrada, apretada, en la que los detalles mínimos sean los que marque diferencia. “Para nosotros, este año no ha sido victorioso en los clásicos. Sin embargo, se nos han ido de las manos por detalles. Ahí es donde tenemos que estar más atentos. En las últimas semanas, tanto en cancha, como en video y las charlas que tenemos con los jugadores, hemos puntualizado en cómo corregir esas cosas. La historia está para cambiarla. Estamos acá en la final y tenemos la oportunidad de ser campeones: queremos aprovecharla”, aseguró el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo.

Lea más: No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente

Restrepo afrontará su quinta final como entrenador de fútbol profesional. En las cuatro anteriores consiguió dos títulos, mientras que perdió los restantes. Las copas las levantó con Pereira (2022) y Nacional (2021), donde consiguió su primer campeonato como técnico en el balompié nacional: ganó la Copa Betplay.

El entrenador ya sabe jugar esas finales. Su equipo, según expresó en rueda de prensa, también: “para ganar finales hay que jugarlas. El equipo en el primer semestre jugó una. Esa final nos dejó grandes aprendizajes. Sabemos que estamos en una Copa que se jugó distinto a la Liga. Estamos ilusionados de jugar una final, que sea en la tierra, con nuestra gente y queremos que la disfruten. Esperamos ganarla, mostrar la madurez que hemos recogido en este tiempo y que pongamos la jerarquía que se necesita para ganar estos partidos”.

Sobre la importancia del juego también se manifestó el delantero argentino Francisco Fydriszewski. El delantero, con el ojo morado por un golpe que recibió en los partidos finales de Liga, pero ya visiblemente recuperado del corte en la cabeza que llevó a que lo suturaran con cinco puntos, agregó que en la interna del grupo saben que es un partido especial, diferente, que quieren darle una alegría a la afición y, sobre todo, que el clásico de este fin de semana es un juego donde “hay que estar muy conectados”.

La final del sábado será el décimo octavo enfrentamiento entre Medellín y Nacional por Copa. En los 17 anteriores, el cuadro rojo alcanzó ocho victorias, mientras que los verdolagas se impusieron en seis oportunidades. Entre tanto, hubo tres empates en esos duelos donde el DIM anotó 26 tantos, mientras que encajó 25, según datos de Juan Manuel Uribe.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es la final de ida entre Nacional y DIM?
La ida se juega este sábado a las 5:00 p. m. en el Atanasio Girardot, con Medellín como local.
¿Cuántas finales ha perdido el DIM desde 2019?
Tres finales de Liga: 2022-II, 2023-II y 2024-I. Su último título fue la Copa BetPlay 2020, levantada en 2021 por retrasos de pandemia.
¿Cómo está el historial de Nacional vs. DIM en Copa?
Han jugado 17 veces en este torneo: el DIM ganó 8, Nacional 6 y empataron 3.

