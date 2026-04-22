Hija de Maradona denuncia en juicio manipulación “absoluta y horrible” del equipo médico de su padre

Una de las hijas de Diego Maradona dijo el martes en el juicio en Argentina por la muerte del astro del fútbol en 2020 que “la manipulación” de su equipo médico “fue absoluta y horrible”.

Gianinna Maradona sostuvo en una audiencia en San Isidro, al norte de Buenos Aires, que ella y sus hermanos fueron inducidos a aceptar una internación domiciliaria presentada como “seria” y bien equipada, pero que luego no resultó adecuada para su padre, que convalecía de una cirugía cerebral cuando falleció.

“La manipulación fue absoluta y horrible”, dijo. “Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo”, agregó, al referirse al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

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“Más allá de lo que hablaban con nosotras, ellos tenían en paralelo otra estrategia”, señaló Gianinna, de 36 años, luego de que se reprodujeran audios de WhatsApp que habían intercambiado integrantes del equipo médico de Maradona sobre cómo protegerse si el exfutbolista sufría una fatalidad.

“Jamás me imaginé que ellos ya estaban pensando que se tenían que cubrir, tirarle la pelota al paciente, me genera bastante ira escucharlo”, dijo la hija del campeón del mundo con Argentina en 1986 en una declaración que tomó una hora y media antes del receso de mediodía.

En el inicio de la audiencia, la fiscalía reprodujo mensajes que involucraban a Luque, quien pidió declarar inmediatamente después a modo de respuesta a la prueba presentada por la parte acusatoria.

Es la tercera vez que declara Luque desde que comenzó el juicio la semana pasada, y declarará “todas las veces que haga falta”, remarcó Julio Rivas, uno de sus abogados defensores.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, otros cuatro acusados arriesgan hasta 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte.

Con dos audiencias semanales, se prevé que el proceso se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio. Una octava enfermera será juzgada en otro juicio.

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