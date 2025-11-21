Diego Arias reveló el secreto detrás de la victoria sobre América en el inicio de los cuadrangulares

Atlético Nacional arrancó los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-2 con el pulso firme y la mirada puesta en la final. Con un gol de Matheus Uribe y un Atanasio vibrante, el cuadro Verdolaga superó por la mínima diferencia a América de Cali en un clásico cargado de tensión, inteligencia y paciencia, porque los cuadrangulares no permiten titubeos, y Diego Arias lo sabía.
El técnico risaraldense, que empieza a consolidarse como una figura serena pero profunda en sus análisis, habló tras el encuentro y dejó claro que esta victoria es mucho más que tres puntos.