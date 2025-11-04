El técnico de Nacional, Diego Arias, entró a un selecto grupo de entrenadores

En un fútbol donde los procesos suelen medirse en semanas, Diego Arias ha demostrado que la convicción, la coherencia y el trabajo silencioso pueden transformar a un equipo gigante como Atlético Nacional en poco tiempo. Con ocho victorias, dos empates, 24 goles a favor y un imponente 87% de rendimiento, el técnico risaraldense no solo ha devuelto la confianza a los jugadores y la ilusión a la hinchada, sino que también ha reavivado el orgullo verdolaga con triunfos sonoros.
Los números de Arias no son fríos datos estadísticos: son señales de un renacimiento. En su corta pero brillante gestión, Nacional volvió a ganar en Santa Marta después de 21 años, venció a Millonarios en el Atanasio tras ocho años de frustraciones, y goleó 5-2 al Independiente Medellín, rompiendo una sequía de nueve clásicos sin victorias. Cada uno de esos hitos tiene un peso emocional enorme en la historia reciente del club.