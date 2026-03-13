Deportes Tolima apelará la expulsión de Lucas González ante O’Higgins en el Manuel Murillo Toro

El duelo entre el Deportes Tolima y el O’Higgins de Chile, en el Manuel Murillo Toro, el pasado miércoles, por el duelo de vuelta de la tercera fase de Copa Libertadores, terminó en trifulca, y la expulsión del técnico Lucas González, quien fue víctima de una agresión que quedó registrada en varios videos que circulan en redes sociales.
A pesar de ser la víctima y de que no atacó a nadie, en las imágenes se ve cómo el arquero Luis Marquínez es uno de los que agarra al entrenador para que no responda las agresiones recibidas por parte de jugadores y cuerpo técnico del club chileno, pero fue el único expulsado por los hechos, algo que los dirigentes del Tolima califican como injusto.