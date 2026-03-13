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Deportes Tolima apelará la expulsión de Lucas González ante O’Higgins en el Manuel Murillo Toro

El presidente del equipo manifestó que están preparando todos los videos y las pruebas para presentarlas a Conmebol.

  • El técnico Lucas González del Deportes Tolima fue expulsado en el duelo ante O’Higgins de Chile, y ahora el club Pijao apelará esa expulsión ante Conmebol. FOTO TOMADA X@cdtolima
    El técnico Lucas González del Deportes Tolima fue expulsado en el duelo ante O’Higgins de Chile, y ahora el club Pijao apelará esa expulsión ante Conmebol. FOTO TOMADA X@cdtolima
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
13 de marzo de 2026
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El duelo entre el Deportes Tolima y el O’Higgins de Chile, en el Manuel Murillo Toro, el pasado miércoles, por el duelo de vuelta de la tercera fase de Copa Libertadores, terminó en trifulca, y la expulsión del técnico Lucas González, quien fue víctima de una agresión que quedó registrada en varios videos que circulan en redes sociales.

A pesar de ser la víctima y de que no atacó a nadie, en las imágenes se ve cómo el arquero Luis Marquínez es uno de los que agarra al entrenador para que no responda las agresiones recibidas por parte de jugadores y cuerpo técnico del club chileno, pero fue el único expulsado por los hechos, algo que los dirigentes del Tolima califican como injusto.

Por ello, César Camargo, presidente del club Pijao, en declaraciones a los medios den Ibagué comentó que el equipo está preparando la apelación de la expulsión para presentarla ante Conmebol, antes del miércoles 18 de marzo.

En las imágenes que se han compartido en redes sociales queda claro que Federico Elduayen, preparador de arqueros de O’Higgins, es quien agrede a Lucas González, mientras el técnico del Tolima va caminando por la grama del estadio para despedirse de la terna arbitral comandada por el brasileño Anderson Daronco.

Ante estas imágenes y con el fin de que la Conmebol revise la situación y tome una decisión diferente, pues Lucas fue el agredido, Tolima prepara la defensa del técnico para que pueda estar con los Pijaos en la siguiente ronda sin ningún inconveniente.

Hay que recordar que Tolima avanzó a la fase de grupos de la Libertadores, fase en la que Colombia tendrá cuatro equipos: Santa Fe y Junior como campeones de la Liga Betplay 1 y 2, junto a los de Ibagué y DIM que superaron la fase dos y tres para instalarse en la de grupos.

El próximo jueves en Paraguay se llevará a cabo el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores y cuatro equipos colombianos hacen parte de los bombos para el emparejamiento.

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