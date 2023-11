Esto muestra el crecimiento futbolístico de Machado en el Viejo Continente. Tanto así que en el pasado mercado de verano surgió un rumor sobre un interés del Atlético de Madrid por ficharle. Situación que no se materializó debido a que el ex Atlético Nacional está ligado a la escuadra Les Sang et O hasta junio de 2026.

También se ha convertido en un jugador habitual en las convocatorias de la Selección Colombia en las primeras 6 fechas de Eliminatoria.