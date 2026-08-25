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“No fue por dinero, fue por gloria”: Rodrigo Riep, representante de Juanfer Quintero sobre su regreso al DIM

Quintero, quien está usando la número 8 en el Poderoso, ya volvió; estuvo los últimos 45 minutos del duelo ante Cúcuta en el Atanasio.

  • El exjugador argentino Rodrigo Riep, quien es el empresario de Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa, dio detalles de la manera como se dio el regreso de Juanfer al Poderoso. FOTO PANTALLAZO
    El exjugador argentino Rodrigo Riep, quien es el empresario de Juan Fernando Quintero y Sebastián Villa, dio detalles de la manera como se dio el regreso de Juanfer al Poderoso. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Tras su salida de River Plate, la cual fue polémica, el argentino Rodrigo Riep, representante de Juan Fernando Quintero, habló sobre cómo se dio la llegada del talentoso jugador al DIM.

En el programa Unbreak, el representante de Quintero y Sebastián Villa habló sobre su historia, su recorrido, recordó cuando llegó a Colombia y también se refirió a lo que ha sido la amistad y el trabajo con Juan Fernando, a quien llevó a Argentina para ser grande en River Plate.

De igual forma, mencionó la forma como se dio todo para que Juan Fernando regresara al DIM. “Para Juanfer hubo ofertas de China, por cinco veces más de lo que se fue, y nos sentamos al borde de la cama y le dije: ‘enano qué es esto, esto es por plata o por la gloria’”.

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Al ser indagado si el jugador es rebelde, se emocionó, dijo que lo quiere como un hijo y soltó la siguiente frase: “Juanfer es más bueno que el pan”.

Riep resaltó que Quintero tiene algunas cosas de los grandes jugadores, pero que es humilde y de un gran corazón. Enfatizó que “tiene todo lo que tienen las estrellas, pero estamos hablando de un chico que desde chiquito sabía que era un crack, que iba a triunfar, y a su talento le sumó una preparación”.

El empresario sostuvo que “lo llevé a Argentina, donde demostró toda la capacidad que tenía; para mí hizo el gol más importante del club y de la Copa Libertadores, en Europa, porque no creo que nunca más se dé algo así”.

Riep confesó que llegó a Colombia luego de su paso por el Barcelona, equipo en el que compartió con Jorge Hernán Bermúdez, a quien le pidió referencias de Medellín y quien lo animó mucho más para llegar a la ciudad.

Sobre la ciudad y el Poderoso, resaltó que se convirtieron en su casa, que ama la ciudad, a la gente, que siempre en Medellín se siente bien, con el cariño, el respeto y la amabilidad de la gente y por eso, siempre que puede, viene a la ciudad.

Actualmente, está en casa de Quintero, quien regresó al Poderoso con la ilusión de aportar para lograr grandes cosas, y motivado por estar en el equipo de sus amores.

Vea además: Dura derrota del DIM ante Cúcuta en el Atanasio Girardot, con lucimiento del arquero rival

El regreso de Juanfer no fue como lo esperaba, pues actuó en los últimos 45 minutos del partido ante Cúcuta, que el Poderoso perdió 0-1 en el Atanasio, pero su felicidad es grande y espera tener pronto su capacidad física al tope para aportar más minutos y desde el inicio al grupo que dirige Luis Amaranto Perea.

El Poderoso, por ahora, es cuarto en la tabla de posiciones de la Liga con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota, y con dos partidos aplazados en casa ante Millonarios y, como visitante, Internacional de Bogotá. El juego de esta semana ante Pereira como visitante también lo tiene aplazado, ya que el cuadro Matecaña aún no tiene estadio para disputar sus juegos de local, tras lo vivido en el terremoto del 10 de agosto que dejó varias ciudades en emergencia, entre ellas la capital de Risaralda.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo fue el debut de Juan Fernando Quintero en su regreso al Independiente Medellín?
El volante disputó los últimos 45 minutos en la derrota del DIM 0-1 frente al Cúcuta Deportivo en el estadio Atanasio Girardot. Pese al resultado adverso, el jugador manifestó su satisfacción por volver a vestir la camiseta roja y avanza en su puesta a punto física para asumir la titularidad.
¿Por qué Juan Fernando Quintero eligió regresar al DIM en lugar de ir a China?
Juan Fernando Quintero decidió volver al Deportivo Independiente Medellín (DIM) priorizando el aspecto deportivo y afectivo por el club de sus amores sobre la oferta financiera. Su representante, Rodrigo Riep, confirmó que rechazaron propuestas del fútbol chino que quintuplicaban el salario ofrecido por el conjunto antioqueño.
¿Cuál es la posición del DIM en la tabla y qué partidos tiene aplazados?
El Deportivo Independiente Medellín ocupa la cuarta casilla de la liga con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota. El club registra tres compromisos pendientes: ante Millonarios como local, frente a Internacional de Bogotá como visitante y el duelo ante Deportivo Pereira.

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