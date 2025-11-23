A los 40 años, Dayro Moreno se confirmó como el goleador de la Copa Sudamericana 2025

A sus 40 años, el atacante nacido en Chicoral demostró que su olfato goleador sigue intacto. Durante la campaña internacional del Blanco Blanco, perforó las redes de rivales como Unión Española, San José, San Antonio Bulo, Huracán e Independiente del Valle, convirtiéndose en la pieza más determinante de un Once Caldas que llegó lejos, aunque terminó eliminado justamente por Independiente del Valle.

Dayro Moreno lo volvió a hacer. El delantero tolimense, símbolo de vigencia y talento inagotable, cerró la Copa Sudamericana de este año como goleador del torneo tras firmar 10 goles en 13 partidos con el Once Caldas. Un logro que lo instala, otra vez, en la historia grande del fútbol colombiano y continental.

Aunque el título quedó en manos de Lanús, Moreno se llevó un reconocimiento que solo alcanzan los delanteros de élite: ser el máximo anotador de una competencia continental.

Su nombre ahora integra un grupo selecto de colombianos que también dejaron su huella en los torneos continentales. Entre ellos, Ricardo Ciciliano, goleador de la Sudamericana en 2007 con Millonarios; Miguel Ángel Borja, artillero de la Sudamericana en 2016 con Atlético Nacional; y Nicolás Benedetti, líder de goleo, también de la Sudamericana, en 2018 con Deportivo Cali.

El logro de Dayro Moreno no solo exalta su capacidad para mantenerse vigente, sino también su condición de referente eterno del Once Caldas. En cada gol reafirma un mensaje que parece escrito para su carrera: la edad no detiene a quien vive para marcar la diferencia. Su nombre, nuevamente, queda grabado en la historia del continente.