Dayro Moreno agrandó su leyenda y es goleador en la Copa Sudamericana

Con su doblete, el veterano delantero -ídolo histórico del Once Caldas- llegó a ocho goles en la presente Copa Sudamericana, de la que es su máximo goleador. Dayro Moreno es el único sobreviviente del equipo de Once Caldas que en 2004 logró la mayor gesta deportiva de su historia: la conquista de la Copa Libertadores de América al vencer en la final al Boca Juniors de Carlos Bianchi, que venía de ganar el torneo en 2000, 2001 y 2003. El martes fue clave en la clasificación, acompañado en la delantera colombiana por el veloz Michael Barrios.

Huracán se había puesto en ventaja en el minuto 39 con un penal convertido por Matko Miljevic y de esa forma igualaba la llave, ya que en la ida hace siete días Once Caldas había ganado por 1-0. Pero un minuto más tarde, Barrios armó una gran jugada, dejó por el camino al portero del Globo, el ecuatoriano Hector Galíndez, y Moreno apareció por el segundo palo para decretar el empate de cabeza con el arco libre. Le puede interesar: Video | Dayro Moreno y los otros jugadores que fueron agredidos en Argentina durante el banderazo de hinchas de Once Caldas Cinco minutos después, el Globo quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Bisanz y la serie quedó a merced del once cafetero. Barrios liquidó el partido a los 65, cuando tras una gran jugada colectiva definió ante la salida del portero local para el 2-1 del equipo cafetero. Pero faltaba la frutilla de la torta, que llegó a los 88 minutos. Dayro Moreno anotó el 3-1 final para delirio de los hinchas de Once Caldas, que celebraron una nueva gesta de su ídolo. En cuartos de final de la Sudamericana, el Once Caldas jugará contra el Independiente del Valle, que en el duelo contra ecuatorianos derrotó por penales 4-2 a Mushuc Runa tras un global de 2-2.