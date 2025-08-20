x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dayro Moreno agrandó su leyenda y es goleador en la Copa Sudamericana

El goleador, quien el 16 de septiembre cumplirá 40 años, ayudó, con sus tantos, a clasificar al Once Caldas a los cuartos de final del certamen internacional.

  • Dayro ya suma 370 goles, siendo el máximo goleador del fútbol de Colombia. FOTO AFP
    Dayro ya suma 370 goles, siendo el máximo goleador del fútbol de Colombia. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Dayro Moreno llevó el pasado martes al Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, al anotar un doblete en la victoria por 3-1 sobre Huracán bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires. La serie quedó 4-1 a favor del cuadro colombiano.

Moreno, de 39 años, anotó el tanto del empate a los 40 minutos y el tercero a los 88 para darle al Once Caldas una celebrada victoria en un estadio Tomás A. Ducó en la capital argentina en el que la lluvia caída impidió el normal desarrollo del juego.

Lea: Videos | Con doblete de Dayro Moreno y gol de Michael Barrios, Once Caldas venció a Huracán y está en cuartos de Copa Sudamericana

Con su doblete, el veterano delantero -ídolo histórico del Once Caldas- llegó a ocho goles en la presente Copa Sudamericana, de la que es su máximo goleador.

Dayro Moreno es el único sobreviviente del equipo de Once Caldas que en 2004 logró la mayor gesta deportiva de su historia: la conquista de la Copa Libertadores de América al vencer en la final al Boca Juniors de Carlos Bianchi, que venía de ganar el torneo en 2000, 2001 y 2003.

El martes fue clave en la clasificación, acompañado en la delantera colombiana por el veloz Michael Barrios.

Huracán se había puesto en ventaja en el minuto 39 con un penal convertido por Matko Miljevic y de esa forma igualaba la llave, ya que en la ida hace siete días Once Caldas había ganado por 1-0.

Pero un minuto más tarde, Barrios armó una gran jugada, dejó por el camino al portero del Globo, el ecuatoriano Hector Galíndez, y Moreno apareció por el segundo palo para decretar el empate de cabeza con el arco libre.

Le puede interesar: Video | Dayro Moreno y los otros jugadores que fueron agredidos en Argentina durante el banderazo de hinchas de Once Caldas

Cinco minutos después, el Globo quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Bisanz y la serie quedó a merced del once cafetero.

Barrios liquidó el partido a los 65, cuando tras una gran jugada colectiva definió ante la salida del portero local para el 2-1 del equipo cafetero.

Pero faltaba la frutilla de la torta, que llegó a los 88 minutos. Dayro Moreno anotó el 3-1 final para delirio de los hinchas de Once Caldas, que celebraron una nueva gesta de su ídolo.

En cuartos de final de la Sudamericana, el Once Caldas jugará contra el Independiente del Valle, que en el duelo contra ecuatorianos derrotó por penales 4-2 a Mushuc Runa tras un global de 2-2.

Temas recomendados

Deportes
Copa Sudamericana
Once Caldas
Caldas
Suramérica
Argentina
Manizales
Dayro Moreno
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida