“Exijo respeto para Dayro”: ‘El Arriero’ Herrera respondió a críticas a su convocatoria a Selección tras ganar por Liga después de casi 4 meses

Sin Dayro Moreno, su gran figura, Once Caldas volvió a ganar en la Liga Betplay después de casi cuatro meses. El lunes, en el estadio El Campín de Bogotá, el elenco dirigido por Hernán Darío Herrera venció 1-2 a Independiente Santa Fe y salió del último puesto de la tabla de posiciones de la Liga gracias a su primera victoria del semestre en el Clausura. Dos anotaciones de Michael Barrios, hermano de Cristian que juega en América de Cali, le dieron el triunfo a los caldenses, único equipo colombiano que sigue en competencia internacional y que, el próximo 17 de septiembre, disputará el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador.

El primer tanto fue de penalti. El otro en una jugada en movimiento en la que Barrios, que mide 1,65 metros, “bañó”, pasó por encima del cuerpo de Andrés Mosquera Marmolejo, de 1,86 de estatura, una pelota que le tiraron desde el mediocampo. Con este triunfo, el “Blanco, Blanco” terminó una racha negativa de más de diez encuentros sin sumar de a tres por el torneo local. La última victoria del Once Caldas en Liga se remontaba al 25 de mayo. Ese día vencieron 1-0 al Deportivo Cali en duelo válido por la fecha 20 del “Todos Contra Todos” del Apertura. Después de eso, en cuadrangulares, inició su racha de duelos sin victorias.

¿Qué dijo Dayro Moreno a sus compañeros del Once Caldas tras la victoria con Santa Fe?

En una habitación cualquiera del hotel Dann Calrton de Barranquilla, ubicado al norte de la ciudad, Dayro Moreno vio el partido que Once Caldas jugó en Bogotá y en el que, por estar concentrado con la Selección Colombia, no pudo estar. Sin embargo, el goleador del fútbol colombiano no se olvidó de los suyos. Todo lo contrario, estuvo pendiente de los detalles del juego.

Según manifestó el entrenador antioqueño Hernán Darío Herrera en la rueda de prensa posterior al final del encuentro, Dayro estaba nervioso en Barranquilla por el partido. Quería que sus compañeros ganaran para quitarse de encima las críticas de que, aunque seguían en la Sudamericana, eran el “peor equipo” del torneo local. “Después del juego, llamó a felicitar a todos por como se jugó y se ganó. Es un compañero, un amigo del grupo, que siempre está pendiente de nosotros”, comentó “El Arriero”, quien ha cumplido un rol paternal con Dayro Moreno y le ha ayudado, en los últimos años, a potenciar su rendimiento deportivo al punto de que lo convocaron al seleccionado nacional después de 9 años.

“Por ahí escuché un comentario de un jugador de Colombia dudando que él no podía estar en la Selección. Lo invito a que saque la rabia, la envidia. Haga 400 goles y después hablamos, o en la Selección o a nivel internacional, y luego hablamos. Es el goleador de la Copa Sudamericana. Decían que el once es el equipo más malo del torneo. Sabe que la copa internacional vale mucho para nosotros y estamos representando a Colombia. Exijo respeto para Dayro. Invito a ese jugador a que deje la envidia, que es la peor enfermedad de Colombia”, concluyó el entrenador antioqueño.