David González sería presentado como técnico del América: hay voces a favor y en contra

En medio de un clima poco amable, pues los aficionados del América de Cali decidieron no entrar al Pascual Guerrero para el clásico caleño, y protestar desde las afueras del escenario, el antioqueño David González llegó a estadio sanfernandino para observar el partido y esperar la reunión para definir su vinculación con los rojos.
David, quien se estrenó como estratega con el Independiente Medellín en junio de 2022, luego, en septiembre de 2023, al Deportes Tolima y en enero de este año fue nombrado como entrenador de Millonarios, cargo en el que estuvo hasta el pasado 21 de agosto, ahora llegaría al banco de los rojos de Cali.