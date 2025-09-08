David González sería presentado como técnico del América: hay voces a favor y en contra

En medio de un clima poco amable, pues los aficionados del América de Cali decidieron no entrar al Pascual Guerrero para el clásico caleño, y protestar desde las afueras del escenario, el antioqueño David González llegó a estadio sanfernandino para observar el partido y esperar la reunión para definir su vinculación con los rojos. David, quien se estrenó como estratega con el Independiente Medellín en junio de 2022, luego, en septiembre de 2023, al Deportes Tolima y en enero de este año fue nombrado como entrenador de Millonarios, cargo en el que estuvo hasta el pasado 21 de agosto, ahora llegaría al banco de los rojos de Cali.

González, quien inicialmente pensaba no asumir el cargo en ningún equipo, viajó hasta Cali para sostener una reunión con Marcela y Tulio Gómez, presidente y dueño del América, respectivamente. Según se conoció desde la Sultana del Valle, todo estaría hablado y ajustado para que David sea presentado este martes como nuevo timonel del cuadro rojo, a pesar de que no lo podrá dirigir desde el campo, ya que por haber estado en Millonarios, debe esperar un torneo para volver a estar desde el banco. América no tiene buen presente, pues quedó eliminado de la Copa Sudamericana y está en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga Betplay-2 con solo seis puntos, en ocho partidos disputados, (2 aplazados) y por ello, la expectativa de los aficionados es alta, pues quieren que su equipo sea protagonista y busque el título.

En la próxima fecha el América visita a Fortaleza, mientras que los duelos aplazados son: el próximo martes, 16 de septiembre ante Bucaramanga, correspondiente a la segunda fecha; luego el 24 del mismo mes visitará al Pasto, por la fecha 3 de la Liga, para ponerse al día en la competencia. Con esos encuentros el cuadro rojo se podrán al día y se espera que pueda sumar victorias para mejorar su posición en la tabla.

Regreso de Adrián Ramos