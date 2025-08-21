Se acabó la era David González con Millonarios: “Era una situación insostenible”

David González dejó de ser el director técnico de Millonarios. Así se lo informaron el miércoles en la noche los directivos del club bogotano tras su derrota en el Campín 2-1 ante Unión Magdalena, equipo que pelea el descenso en el fútbol profesional colombiano. Con su caída, el elenco azul cayó a la última posición de la Liga Betplay 2-2025.
El juego estuvo suspendido unos 25 minutos luego de que varios hinchas intentaran ingresar al campo. Incluso lanzaron decenas de zapatos al terreno de juego en señal de protesta por el discreto papel de los jugadores.