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Por rastros de piel en sus uñas, pudieron descubrir al presunto asesino de una mujer en el barrio Zamora, en Bello

Inicialmente, la muerte de esta mujer, ocurrida en la noche de Navidad, quedó por establecer. Luego de las labores forenses, se pudo conocer que se trató de un asesinato.

  • A Juan Manuel Quiceno Valadez lo capturaron por el homicidio de Mónica Liliana Ramírez Escobar (detalle) el pasado 25 de diciembre. En un comienzo los hechos quedaron por establecer, pero las evidencias permitieron esclarecer lo sucedido. FOTO: CORTESÍA
    A Juan Manuel Quiceno Valadez lo capturaron por el homicidio de Mónica Liliana Ramírez Escobar (detalle) el pasado 25 de diciembre. En un comienzo los hechos quedaron por establecer, pero las evidencias permitieron esclarecer lo sucedido. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Durante el día de Navidad, un hombre salió de una vivienda del barrio Zamora, de Bello, y denunció que dentro de la misma su compañera sentimental se había muerto y no se sabía por qué. Dos meses y medio más tarde se capturó al mismo hombre, luego de descubrirse que ese fallecimiento de la mujer se debió a un asesinato por asfixia.

Así ocurrió la muerte de Mónica Liliana Ramírez Escobar en este barrio limítrofe con Medellín, luego de que los investigadores encontraran rastros de piel en las uñas de la víctima, las cuales fueron usadas para hacer la evaluación forense. Todo mientras el hombre era entrevistado.

Después de hacer un análisis de estos rastros, las autoridades pudieron establecer la identidad del presunto responsable y con base en estas evidencias procedieron con la captura de Juan Manuel Quiceno Valadez, la misma persona que, según las autoridades, intentó encubrir el crimen denunciando los hechos.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que “Tenía un historial de violencia, de celos, de control por parte de este sujeto, quien la hostigaba y quien incluso la agredía verbalmente por celos. Este sujeto entonces fue capturado el pasado 11 de marzo”.

Agregó al respecto que en medio de las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad tuvieron en cuenta entrevistas a familiares y el análisis de las evidencias recolectadas durante la inspección judicial.

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Según el dictamen forense realizado por Medicina Legal, además de los rastros en los que hallaron las pruebas de ADN del presunto homicida, también determinaron que había rastros de que había sido asfixiada mediante estrangulamiento.

Así mismo, la muerte de Ramírez Escobar quedó tipificada como feminicidio y con base en eso se le imputarán los cargos respectivos por el crimen de esta mujer, teniendo en cuenta que estos hechos habrían ocurrido en el marco del vínculo sentimental entre la fallecida y el procesado.

La captura de Quiceno Valadez se produjo en inmediaciones del CAI del barrio El Playón de los Comuneros, de Medellín, y luego de ser presentado ante un juez de control de garantías, este le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, pese a no allanarse a los cargos.

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