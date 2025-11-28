x

Dos bajas de última hora de Colombia femenina, Leicy Santos y Daniela Montoya no están ante Bolivia

Santos, con tres goles, y Daniela, con dos, son las goleadoras de la Tricolor en la Liga de Naciones.

  Daniela Montoya y Leicy Santos se convirtieron en bajas de última hora de Colombia para el duelo ante Bolivia en La Paz. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Daniela Montoya y Leicy Santos se convirtieron en bajas de última hora de Colombia para el duelo ante Bolivia en La Paz. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
28 de noviembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia femenina se mide a Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones en el estadio Hernando Siles de La Paz y las grandes ausentes del compromiso son la antioqueña Daniela Montoya y la goleadora Leicy Santos.

La Federación confirmó que ambas jugadoras fueron afectadas por una gastroenterítis, tras el almuerzo y por ello no pudieron salir del hotel para estar con el grupo en el compromiso ante Bolivia, por eso las dos goleadoras de Colombia en la Liga de Naciones no hacen parte del equipo titular ni de las suplentes, a pesar de estar convocadas y de trabajar toda la semana normalmente con el grupo.

Según comunicó la Federación tanto Leicy como Daniela tuvieron que quedarse en el hotel, ya que no estaban en condiciones de poder jugar. Las dos jugadoras han sido claves para Colombia en la Liga de Naciones, con sus goles y liderazgo.

Hay que recordar que Colombia se concentró en Santa Cruz de la Sierra y este viernes, a primera hora, viajaron en vuelo chárter a La Paz para el compromiso.

Aunque en la lista de titulares y suplentes que entregó la Federación a los medios aparecen Daniela Montoya y Leicy Santos, en el listado oficial de Conmebol, las dos jugadoras no llegaron al estadio para el partido por el tema médico.

¿Cómo va Colombia en la Liga de Naciones?

Colombia es líder de la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y otros dos por repechaje. Suma seis puntos, está invicta: triunfos ante Perú (4-1) y Ecuador (1-2) y en la fecha de diciembre descansará.

Este viernes también se disputan los duelos Perú-Chile (4:00 p.m.); y a las 6:00 p.m., lo harán Paraguay-Uruguay y Ecuador-Venezuela.

En esta tercera fecha descansa Argentina.

En la cuarta fecha, las dirigidas por Ángelo Marsiglia descansarán y por ello, volverán en acción en abril de 2026, cuando Colombia sea local ante Venezuela y visite a Chile, los días 10 y 14 de ese mes, respectivamente.

Deportes
Fútbol
Fútbol femenino
Seleccion Colombia Femenina
Bolivia
Leicy Santos
Daniela Montoya
Ángelo Marsiglia
