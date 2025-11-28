Dos bajas de última hora de Colombia femenina, Leicy Santos y Daniela Montoya no están ante Bolivia

La Selección Colombia femenina se mide a Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones en el estadio Hernando Siles de La Paz y las grandes ausentes del compromiso son la antioqueña Daniela Montoya y la goleadora Leicy Santos.
La Federación confirmó que ambas jugadoras fueron afectadas por una gastroenterítis, tras el almuerzo y por ello no pudieron salir del hotel para estar con el grupo en el compromiso ante Bolivia, por eso las dos goleadoras de Colombia en la Liga de Naciones no hacen parte del equipo titular ni de las suplentes, a pesar de estar convocadas y de trabajar toda la semana normalmente con el grupo.