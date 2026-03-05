x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nuevo susto para Colombia: Daniel Muñoz abandonó lesionado el partido contra el Tottenham Hotspur

El lateral colombiano Daniel Muñoz, quien milita en el Crystal Palace, venía de recuperarse de una lesión de rodilla.

  • Daniel Muñoz, de 29 años de edad, espera jugar su primer Mundial. FOTO AFP
    Daniel Muñoz, de 29 años de edad, espera jugar su primer Mundial. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Una nueva preocupación aparece en el camino de Daniel Muñoz a menos de 100 días para el inicio del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El lateral colombiano salió lesionado este jueves a los 14 minutos del partido entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur, correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Lea también: El retorno de la pieza clave: Daniel Muñoz volvió a entrenar con Crystal Palace tras lesión y esta sería su fecha de regreso

Muñoz recibió una fuerte entrada del brasileño João Victor de Souza Menezes cuando intentaba desbordar por la banda derecha, una acción que terminó con el colombiano tendido en el césped y con evidentes gestos de dolor en su hombro derecho.

Aunque el antioqueño intentó continuar en el compromiso y regresó al campo durante unos instantes con el hombro visiblemente recogido, finalmente no pudo seguir en el encuentro y solicitó el cambio.

El defensor abandonó el terreno de juego por sus propios medios, pero protegiendo su hombro con la camiseta del Palace y caminando con evidente incomodidad, una imagen que genera inquietud en el entorno de la selección que dirige Néstor Lorenzo, a pocas semanas de los amistosos de marzo.

La situación preocupa aún más porque Muñoz apenas regresaba a la competencia tras superar una molestia en la rodilla. Aunque inicialmente fue catalogada como una lesión menor, el problema terminó requiriendo una artroscopia para retirar un fragmento que le generaba dolor desde la Copa América 2024.

Sigue leyendo: ¿Cómo está la columna vertebral de la Selección Colombia a 130 días del Mundial?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Daniel Muñoz se perderá el Mundial 2026?
Faltando menos de 100 días para el torneo, cualquier lesión de más de un mes de recuperación es crítica. No obstante, si se trata de una contusión o luxación leve, tendría tiempo suficiente para rehabilitarse y retomar ritmo de juego.

Temas recomendados

Fútbol
Selección Colombia
Futbolistas en el exterior
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Crystal Palace
Futbolista
Inglaterra
Daniel Muñoz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida