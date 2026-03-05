Capturaron a exalcalde de Urrao por el asesinato de un conductor en la variante a Caldas

Tras varios intercambios verbales entre los involucrados, la situación derivó en un enfrentamiento que, según los informes judiciales, habría provocado la reacción del exalcalde Sepúlveda Pérez, quien presuntamente accionó un arma de fuego que portaba.

Los hechos se registraron hacia las 8:06 de la noche del miércoles en el sector San Judas, en jurisdicción de Caldas. Según la información conocida hasta ahora, un vehículo adelantó a una camioneta de alta gama y frenó de forma abrupta, aparentemente para reclamarle al conductor por una maniobra peligrosa.

Un episodio de intolerancia vial ocurrido en la variante a Caldas, al sur del Valle de Aburrá, terminó en la muerte de un hombre y dejó bajo la lupa judicial al exalcalde del municipio de Urrao, Osvaldo Sepúlveda Pérez. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el exmandatario habría reaccionado con un arma de fuego tras ser presuntamente intimidado con un arma blanca por el conductor con quien había tenido un altercado previo.

Como consecuencia del incidente murió Julián Darío Mejía Grajales, de 45 años, quien trabajaba como conductor de un vehículo de servicios especiales que prestaba servicio al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

Testigos del hecho indicaron que Mejía Grajales, molesto por una acción de manejo del exalcalde, se bajó de su vehículo y habría sacado un arma blanca. Posteriormente, se acercó a la ventanilla de la camioneta de alta gama que conducía Sepúlveda Pérez, quien además es intendente jefe retirado de la Policía Nacional desde el 2020.

“Esta persona se habría abalanzado con un arma blanca sobre el conductor del otro vehículo y el otro conductor, desde el interior, saca su arma de fuego y le dispara”, indica el reporte policial de los hechos registrados en este corredor nacional.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Mejía Grajales, quien recibió dos impactos de arma de fuego, uno en la clavícula y el segundo en el pecho, los cuales le ocasionaron la muerte en esta vía.

Simultáneamente, el exalcalde Sepúlveda Pérez se entregó ante las autoridades y puso a disposición su arma de dotación, una pistola, para iniciar las investigaciones correspondientes por la muerte de este conductor de servicios especiales.

El mandatario detenido por estos hechos fue electo como alcalde de Urrao en las elecciones atípicas que se realizaron el 3 de abril de 2022, en unos comicios en los que obtuvo 2.067 votos, equivalentes al 29,44%. Se presentó por el Partido Conservador.

Sepúlveda, quien además es conocido como El Pavoneño, finalizó el periodo político 2020-2023, luego de que el alcalde electo en los comicios regulares de 2019, Jhon Jairo Higuita Rueda, muriera el 16 de diciembre de 2020 por cuenta del covid-19.