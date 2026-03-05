Capturaron a exalcalde de Urrao por el asesinato de un conductor en la variante a Caldas

Un episodio de intolerancia vial ocurrido en la variante a Caldas, al sur del Valle de Aburrá, terminó en la muerte de un hombre y dejó bajo la lupa judicial al exalcalde del municipio de Urrao, Osvaldo Sepúlveda Pérez. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el exmandatario habría reaccionado con un arma de fuego tras ser presuntamente intimidado con un arma blanca por el conductor con quien había tenido un altercado previo.
Los hechos se registraron hacia las 8:06 de la noche del miércoles en el sector San Judas, en jurisdicción de Caldas. Según la información conocida hasta ahora, un vehículo adelantó a una camioneta de alta gama y frenó de forma abrupta, aparentemente para reclamarle al conductor por una maniobra peligrosa.
Tras varios intercambios verbales entre los involucrados, la situación derivó en un enfrentamiento que, según los informes judiciales, habría provocado la reacción del exalcalde Sepúlveda Pérez, quien presuntamente accionó un arma de fuego que portaba.