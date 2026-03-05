El oro cae hacia los US$5.050 por onza mientras el dólar se fortalece por tensiones en Oriente Medio

El precio del oro extendió su tendencia bajista durante esta semana y hoy se acercó a la zona de los US$5.050 por onza.

El movimiento se explica principalmente por el fortalecimiento del dólar estadounidense, en un contexto internacional marcado por mayor incertidumbre geopolítica y datos económicos que muestran la resiliencia de la economía de Estados Unidos. Cuando el dólar se aprecia frente a otras monedas, el oro suele perder atractivo relativo para los inversionistas internacionales, ya que el metal se vuelve más costoso para quienes operan con otras divisas, según observaciones de Antonio Di Giacomo, analista de Mercado de XS.com. Uno de los factores clave detrás de los movimientos recientes en los mercados financieros ha sido el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Los ataques a embarcaciones y las interrupciones en el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz han elevado las preocupaciones sobre el suministro global de energía. Este escenario impulsó con fuerza los precios del petróleo.

El encarecimiento del crudo ha despertado temores de nuevas presiones inflacionarias en la economía global. Como consecuencia, el dólar ha ganado fuerza al convertirse nuevamente en un activo refugio para los inversionistas en momentos de incertidumbre. Este fortalecimiento de la divisa estadounidense, a su vez, ha generado presión bajista sobre el precio del oro.

Datos laborales sólidos refuerzan la fortaleza del dólar

A la tensión geopolítica se sumaron indicadores positivos del mercado laboral estadounidense, que reforzaron aún más la posición del dólar. Los anuncios de despidos corporativos apreciaron una fuerte caída durante febrero, lo que refleja una mejora significativa en las condiciones del empleo y sugiere que las empresas mantienen perspectivas relativamente optimistas sobre la actividad económica. En paralelo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantuvieron en niveles moderados y por debajo de las expectativas del mercado. Estos datos confirman que el mercado laboral de Estados Unidos sigue mostrando resiliencia, incluso en un entorno internacional marcado por riesgos geopolíticos y condiciones financieras todavía restrictivas.

La combinación de precios elevados de la energía y un mercado laboral sólido ha generado cautela entre los inversionistas respecto al rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. Aunque los mercados aún anticipan posibles recortes de tasas de interés a lo largo del año, la persistencia de presiones inflacionarias podría retrasar el inicio de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal. En este contexto, la atención de los mercados se centra ahora en la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas correspondiente a febrero. Este indicador será clave para evaluar si la fortaleza del empleo se mantiene y si la economía estadounidense continúa mostrando capacidad para resistir el impacto de las tensiones geopolíticas y del entorno financiero restrictivo.

Niveles técnicos: los US$5.000 como soporte psicológico

Desde una perspectiva técnica, el oro atraviesa un proceso de corrección después de haber alcanzado máximos históricos recientemente.

El nivel cercano a los US$5.000 por onza aparece ahora como una zona psicológica relevante que podría actuar como soporte en el corto plazo. Por el contrario, si el metal logra recuperar impulso, la resistencia inmediata se ubica nuevamente cerca de los máximos recientes alcanzados por el mercado. El comportamiento reciente del oro refleja el delicado equilibrio entre su papel tradicional como activo refugio en tiempos de incertidumbre y la influencia del dólar en los mercados financieros. Mientras las tensiones en Oriente Medio continúan generando volatilidad en los mercados energéticos y financieros, los inversionistas seguirán atentos a los datos macroeconómicos de Estados Unidos y a las decisiones de la Reserva Federal.