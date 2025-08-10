Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, campeones en Inglaterra; su equipo venció al Liverpool en la Community Shield

El Crystal Palace, sorprendente verdugo del Manchester City en la final de la pasada Copa de Inglaterra, y con los colombianos Daniel Muñoz, titular, y Jéfferson Lerma, quien entró al minuto 85, se impuso este domingo en la Community Shield al Liverpool (2-2, 3-2 en penales), que exhibió sobre el césped de Wembley varios de sus nuevos fichajes.

Lea: Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma buscan su primer título de temporada con el Crystal Palace, hora y dónde ver el juego

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador (4) y más tarde el lateral neerlandés Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los Reds (21, 2-1), mientras que el francés Jean-Philippe Mateta (17, de penal) y el senegalés Ismaila Sarr (77) igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

En los disparos desde el punto blanco, Las Águilas no perdonaron los tres fallos del Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

El partido fue un jarro de agua fría para el renovado Liverpool, que tras levantar el pasado mes de mayo su vigésimo título de campeón de Inglaterra, se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.

Wirtz (145 millones de dólares), Ekitike (93), Frimpong (46,5) y el lateral húngaro Milos Kerkez (54,6) fueron titulares en este partido que enfrenta al vencedor de la Copa de Inglaterra y de la Premier League.

El técnico neerlandés Arne Slot no tardó en celebrar una primera conexión entre sus nuevos jugadores: Wirtz encontró a Ekitike en la frontal del área, y el atacante francés, con un excelente control, se giró hacia la portería y ajustó un disparo al poste derecho, inalcanzable para Dean Henderson (4).